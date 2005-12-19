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ضبط 4 قناطير من الكيف المعالج بتندوف

  أدرج يـوم : الخميس, 05 كانون1/ديسمبر 2019 12:22     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 18 مرات
ضبط 4 قناطير من الكيف المعالج بتندوف

الجزائر - ضبطت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي، يوم أمس الأربعاء بتندوف، كمية ضخمة من الكيف المعالج تقدر بأربعة (04) قناطير، وذلك إثر دورية تفتيش بمنطقة أم العشار، حسب ما أفاد به اليوم الخميس بيان لوزارة الـدفاع الـوطـني.

وأوضح البيان انه "في إطار حماية الحدود ومحاربة الجريمة المنظمة، وفي سياق الجهود المتواصلة الهادفة لصد انتشار ظاهرة الاتجار بالمخدرات وتهريبها ببلادنا، ضبطت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي، يوم 04  ديسمبر 2019، كمية ضخمة من الكيف المعالج تقدر بأربعة (4) قناطير، إثر دورية تفتيش بمنطقة أم العشار بتندوف/ن.ع.3".

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في سياق متصل، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الجمارك،"شخصا (01) على متن شاحنة محملة بـ (50000) علبة سجائر بحاسي مسعود، ولاية ورقلة/ن.ع.4، في حين ضبط عناصر الدرك الوطني (17) كيلوغرام و(900) غرام من الكيف المعالج بتلمسان/ن.ع.2."

من جهة أخرى، أوقف عناصر الدرك الوطني بجانت /ن.ع.4، "خمسة (05) أشخاص وضبطوا خمس (05) شاحنات و(47) كيس من خليط خام الذهب والحجارة

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ضبط 4 قناطير من الكيف المعالج بتندوف
  أدرج يـوم : الخميس, 05 كانون1/ديسمبر 2019 12:22     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 18 مرة   شارك

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