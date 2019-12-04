ميهوبي يلتزم بتقديم خطاب سنوي من قبة البرلمان لطرح كل ما يهم الشعب

البليدة - تعهد المترشح لرئاسيات 12 ديسمبر الجاري ،عز الدين ميهوبي، مساء اليوم الأربعاء بالبليدة بفتح قنوات التواصل بين الرئيس والشعب، ملتزما بتقديم خطاب سنوي من قبة البرلمان لطرح كل ما يهم المواطنين.

وقال ميهوبي في تجمع شعبي عقده في القاعة متعددة الرياضات "حسين شعلان" في إطار اليوم 18 للحملة الانتخابية للرئاسيات المقبلة، "أتعهد في حالة ما إذا نلت ثقة الشعب في الاستحقاق المقبل بفتح قنوات التواصل بين الرئيس والشعب الذي يعد مصدر قوة حقيقية ولا شيء يتم دون إرادته".

وأكد أن "الشعب أساس كل معادلة ناجحة ولديه كلمته ومواقفه ولهذا ألتزم بتقديم خطاب سنوي من البرلمان لطرح كل ما يهم الشعب".

كما وعد المترشح عن التجمع الوطني الديمقراطي بعقد لقاء سنوي مع الشباب والنساء والعمال والعلماء والمثقفين والمبدعين لأنها - كما قال- "مسؤولية الحاكم تجاه شعبه".

وبمناسبة اليوم العالمي للمعاقين المصادف لـ 3 ديسمبر من كل سنة، أكد المتحدث أنه في حالة إنتخابه رئيسا للجزائر "سيولي أهمية وعناية خاصة لهذه الفئة من أبناءنا وذلك في إطار التضامن الوطني وإعادة الإعتبار لهم".

وإلتزم المتحدث ب"الوقوف إلى جانب الفئات المحرومة والمرأة والشباب وضعفاء الدخل ومنحهم حقهم في السكن والعمل، وذلك في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية التي خرج الجزائريون للشوارع من أجلها".

كما تعهد أمام المئات من الحاضرين خلال هذا التجمع بدعم ولاية البليدة وتوسيع مجالات الاستثمار بها وترقية السياحة الجبلية وجعل منطقة الشريعة عاصمة لهذا النوع من السياحة.

وختم ميهوبي تجمعه بدعوة الجزائريين للمشاركة بقوة في الاستحقاق المقبل وقول "نعم لجزائر منتصرة ودفع عجلة التطور بها".