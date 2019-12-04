بلعيد يرافع من أجل ترسانة قانونية لا تتغير بتغير المسؤولين

سكيكدة - رافع المترشح لرئاسيات 12 ديسمبر المقبل، بلعيد عبد العزيز اليوم الاربعاء من ولاية سكيكدة، من أجل ارساء ترسانة قانونية قارة تشجع على الاستثمار المحلي والأجنبي.

وفي تجمع نشطه في اطار الحملة الانتخابية، تعهد المترشح بمراجعة كل القوانين المتعلقة بالقطاع الاقتصادي وإرساء ترسانة تشريعية "قارة" على المدى الطويل تشجع أصحاب الأموال على الاستثمار في البلاد.

وقال ذات المترشح أن "القوانين العرجاء التي كانت تسن وتلغى حسب أهواء ومصالح اللوبيات التي سيطرت على الاقتصاد والاستثمار كانت تتحكم في العقار بطرق ملتوية لخدمة مصالحهم وفقط وهو ما جعل المستثمرين محليين كانوا أم أجانب يتخوفون من الاستثمار في بلادنا".

والتزم ممثل جبهة المستقبل بإنشاء ديوان وطني لتسيير المناطق الصناعية "بعيدا عن سيطرة الادارة التي نفرت بسبب تفشي البيروقراطية وشراء الذمم كل المبادرات والايادي النظيفة التي ترفض الابتزاز والمساومة".

وأشار المترشح بهذا الخصوص الى أن الشعب الجزائري يريد قوانين لا تتغير بتغير المسؤولين ويطالب بتقديم حصيلة كل مسؤول مهما كان منصبه لان - كما قال- انعدام العقاب دفع بالكثير خلال السنين الماضية الى التصرف في أموال الشعب وكأنها أمواله.

وتعهد السيد بلعيد أيضا بمراجعة النظام الجبائي عبر توسيع وعائه وتخفيض الضرائب على الموظفين والطبقة المتوسطة المنهكة جراءها.

وجدد المترشح التأكيد على أن انتخابات 12 ديسمبر هي فرصة ليغير الشعب مسار بلاده ويقرر مصيره عبر اختياره لرئيس يقود البلاد نحو بر الامان محذرا بالمناسبة من اللوبيات الداخلية والخارجية التي تحاول عرقلة هذا المسار.

و أكد السيد بلعيد أن الجزائر التي هي اليوم في "مفترق الطرق تحتاج الى استقرار سياسي وبدونه مستحيل المضي الى الامام" وتحقيق التغيير الذي يتطلع اليه الشعب الجزائري الذي خرج من أجله يوم 22 فبراير.

كما حذر المترشح بلعيد عبد العزيز الشعب من منح الفرصة لاستمرار العهدة الخامسة والتصنت "للخطابات الرنانة" و "ألا يلتفت الى الوراء".