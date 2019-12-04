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محكمة سيدي امحمد: قاضي الجلسة يستوجب الوزيرين الأولين السابقين

  أدرج يـوم : الأربعاء, 04 كانون1/ديسمبر 2019 17:29     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 15 مرات
محكمة سيدي امحمد: قاضي الجلسة يستوجب الوزيرين الأولين السابقين

الجزائر - استجوب قاضي محكمة سيدي امحمد اليوم الاربعاء المتهمين في القضايا المتعلقة بتركيب السيارات والمتابع فيها مسؤولون و وزراء سابقين ورجال أعمال.

 وعقب استجواب القاضي لأحمد أويحي، شرع في استجواب الوزير الاول السابق، عبد المالك سلال الذي تمسك بدفاعه الذي انسحب من الجلسة بسبب "عدم توفر الظروف الملائمة للمحاكمة" حسب محامي سلال.

وتمحورت أسئلة قاضي الجلسة حول منح امتيازات غير مشروعة لمتعاملين في مجال تركيب السيارات خاصة ما تعلق برجل الاعمال معزوز احمد و تمويل الحملة الانتخابية لرئيس الجمهورية السابق عبد العزيز بوتفليقة.

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وفي إجابته نفى سلال "جملة و تفصيل" التهم المنسوبة إليه، موضحا أن دوره كوزير أول انحصر في تنسيق المهام بين ممثلي الحكومة وليس لديه سلطة عليهم ،وهو الشأن فيما يخص تسيير وزارة الصناعة في عهد الوزير الفار بوشوارب عبد السلام، مبرزا أنه طلب من بوشوارب مراجعة دفتر الشروط الذي أعده لوحدة دون استشارته.

وبخصوص منح امتيازات غير مشروعة بخصوص مشروع الملف الاستثماري الخاص برجل الأعمال معزوز احمد وعلاقة نجله بذلك، قال سلال أنه لم يدرس هذا ملف، مضيفا بالقول ان "جل ممتلكاته من عقارات اشتراها بماله الخاص".

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وفيما يتعلق بتمويل الحملة الانتخابية وفتح حسابين بنكيين باسمه، اكد سلال أن المترشح هو من يعين المكلف بالجانب المالي للحملة، نافيا علمه "بتحويل أي مبالغ مالية خاصة بالحملة كما انه يجهل مصدرها".

للإشارة، قرر القاضي رفع الجلسة لمدة حوالي ساعة لاستكمال مجرياتها وذلك باستجواب بقية المتهمين من بينهم وزير النقل والأشغال العمومية عبدالغاني زعلان ويوسف يوسفي وزير الصناعة والمناجم.

آخر تعديل على الأربعاء, 04 كانون1/ديسمبر 2019 17:43
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محكمة سيدي امحمد: قاضي الجلسة يستوجب الوزيرين الأولين السابقين
  أدرج يـوم : الأربعاء, 04 كانون1/ديسمبر 2019 17:29     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 15 مرة   شارك

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