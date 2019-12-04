ميهوبي يتعهد بمواصلة محاربة الفساد بإدراج الرقمنة في الادارة وبتكريس العدالة الاجتماعية

الجزائر - تعهد المترشح لرئاسيات 12 ديسمبر ،عز الدين ميهوبي، يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، بمواصلة محاربة الفساد ومختلف الآفات التي من شأنها المساس بالاقتصاد الوطني ،من خلال رقمنة الإدارة و تكريس العدالة الاجتماعية.

وأوضح ميهوبي في تجمع شعبي نشطه بالقاعة البيضاوية بالمركب الأولمبي محمد بوضياف، لحساب اليوم 18 من عمر الحملة الانتخابية ،أنه في حالة انتخابه رئيسا الجزائر "سيعمل على مواصلة محاربة الفساد و الرشوة و المحسوبية، من خلال تعميم الرقمنة في الادارة".

وشدد قائلا انه "لا يحق لأحد مهما كانت صفته تهريب أموال الجزائريين الى الخارج"، داعيا بالمناسبة الى ضرورة محاربة جميع الآفات المضرة بالاقتصاد الوطني و تكريس العدالة الاجتماعية و مواصلة دعم الفئات الهشة بضبط قوائم المحتاجين للسكن والرعاية الصحية.

و امام الحاضرين الذين جاءوا من مختلف ولايات الوطن، دعا السيد ميهوبي الجزائريين الى التوجه بقوة الى صناديق الاقتراع يوم 12 ديسمبر، مؤكدا أنه بالانتخاب يبرهن الشعب الجزائري انه "شعب حر و سيد قادر على الدفاع على وطنه دون تدخل اجنبي" في اشارة الى اللائحة التي اصدرها مؤخرا البرلمان الاوربي حول الأوضاع في الجزائر.

ودافع السيد ميهوبي بقوة عن مشروعه قائلا أنه" يحمل مشروع وطني للدولة الوطنية الحديثة"،و يهدف الى بناء "جمهورية مؤسسات" قوية مستندة الى ارادة الشعب ،يحكمها القانون و الثقة بين الجزائريين.

و بالمناسبة ، حيا السيد ميهوبي الدور الهام الذي لعبه الجيش الوطني الشعبي، منذ بداية المسيرات الشعبية السلمية في 22 فبراير الماضي، بدعمه للشعب خلال الازمة السياسية التي تعيشها الجزائر، معربا عن رفضه "لأي تحامل أو مساس أو تشويه لهذه المؤسسة الصادقة والتي وفرت كل الشروط لتلبية مطالب الشعب".

وفي عرضه لبرنامجه الانتخابي، أكد ميهوبي أنه سيعمل على دعم الشباب باعتباره "القوة الحقيقية" للاقتصاد الوطني، كما عبر عن دعمه للمرأة مهما كانت صفتها عاملة او ماكثة في البيت .

ومن جهة أخرى، أوضح المترشح أنه سيعمل على الحفاظ على الهوية الوطنية بأبعادها الثلاثة ( اسلام-عروبة-أمازيغ)، لاسيما من خلال دعم تكريس اللغة الامازيغية التي تم دسترتها، مشيرا الى انه سيعمل على تطوير المدرسة الجزائرية "بشكل يجعلها متناغمة مع متطلبات العصر".

و بخصوص الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج، قال السيد ميهوبي أنها " قوة كبيرة لابد أن تساهم في بناء الاقتصاد الوطني، والبحث العلمي والاستثمار بالجزائر"، مشيرا إلى أنه في حال فوزه بكرسي الرئاسة سيعمل على انشاء مجلس وطني للجالية "يهتم باحتياجاتهم الاجتماعية"، واعدا أفراد هذه الجالية بدعمهم في ثمن تذكرة الطائرة و في امتلاك سكنات بأرض الوطن.