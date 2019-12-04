كشف وتدمير قنبلة تقليدية الصنع بولاية تبسة

وأوضح ذات المصدر أنه "في إطار مكافحة الإرهاب، كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 03 ديسمبر 2019، قنبلة (01) تقليدية الصنع خلال دورية بحث وتمشيط ببلدية سطح ،نتيس بولاية تبسة/ن.ع.5".
وفي إطار مكافحة التهريب والجريمة المنظمة، "أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، خلال عمليات متفرقة بكل من تمنراست وعين قزام/ن.ع.6 وجانت/ن.ع.4 وتندوف/ن.ع.3، اثنان وخمسون (52) شخصا وضبطت ست (06) مركبات رباعية الدفع و عشرة (10) مولدات كهربائية وثلاث (03) مطارق ضغط وأغراض أخرى، في حين أوقف عناصر الدرك الوطني بورقلة/ن.ع.4، مهربين (02) كانا على متن مركبة (01) نفعية محملة بـ956 وحدة من مختلف المشروبات".
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من جهة أخرى، أحبط حرس السواحل "محاولة هجرة غير شرعية لـ 15 شخصا كانوا على متن قارب تقليدي الصنع شمال رأس الحمراء بعنابة/ن.ع.5، فيما تم توقيف 17 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تمنراست وتلمسان وإن أمناس".