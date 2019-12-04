محكمة سيدي امحمد: الشروع في محاكمة مسؤولين سابقين ورجال أعمال متهمين في قضايا فساد -

الصحافة الوطنية تركز على الكلمة التوجيهية التي ألقاها الفريق أحمد قايد صالح بوهران -

وزير الداخلية يصف ترقية عشر مقاطعات إدارية بالجنوب إلى ولايات كاملة الصلاحيات ب تحدي تاريخي -

التأكيد على أهمية تنظيم الطبعة الأولى لمنح جوائز في السياحة من أجل تشجيع المبادرات ودعم الابتكار -

المجلس الشعبي الوطني: عرض مشروعي قانون متعلقين بالبحث العلمي على اللجنة المختصة -

المجلس الشعبي الوطني: عرض مشروع قانون متعلق بالنقل البري على اللجنة المختصة -

طاقات متجددة: الجزائر مهتمة بالتعاون مع مجمع د اي اي ديزرت اينرجي -

المجلس الشعبي الوطني: عرض حول مشروع القانون المتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل -

بدوي يؤكد أن الحكومة ستواصل دعم وترقية حقوق فئة ذوي الاحتياجات الخاصة -

الجزائر تجدد تأكيدها على مواصلة العمل على المستوى الإقليمي لتعزيز العمل اللائق -

التأكيد على أهمية تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة -

الوزير الأول يقدم عرضا لرئيس الدولة عن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد -

المترشحون يشددون مجددا على أهمية الانتخابات المقبلة بالنسبة لمستقبل البلاد -

وزير الداخلية يشيد بهبة الشعب الجزائري للتنديد بالتدخل الخارجي في الشؤون الداخلية للجزائر -

المناظرة ستبث عبر وسائل الإعلام العمومية والقنوات التلفزيونية الخاصة المعتمدة -

ميراوي: سوء التسيير في قطاع الصحة: قريبا إجراءات إدارية ضد المسؤولين المعنيين -

شرفي: السفارات الجزائرية والقنصليات جاهزة مئة بالمئة لانطلاق العملية الانتخابية -

نفط: سعر سلة خامات اوبك يستقر عند 50ر62 دولارا للبرميل -

رابطة علماء وأئمة الساحل تنظم ورشتها ال11 بباماكو يومي الأربعاء والخميس -