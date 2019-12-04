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محكمة سيدي امحمد: الشروع في محاكمة مسؤولين سابقين ورجال أعمال متهمين في قضايا فساد

  أدرج يـوم : الأربعاء, 04 كانون1/ديسمبر 2019 11:40     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 6 مرات
محكمة سيدي امحمد: الشروع في محاكمة مسؤولين سابقين ورجال أعمال متهمين في قضايا فساد

الجزائر - شرعت محكمة سيدي امحمد اليوم الاربعاء في محاكمة مسؤولين سابقين ورجال أعمال متهمين في قضايا فساد.

ويتابع هؤلاء المسؤولون، ومن بينهم الوزيران الأولان السابقان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، وكذا وزراء سابقون ورجال أعمال، بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة ومنح منافع غير مستحقة خارج القانون، لاسيما في قضية تركيب السيارات.

وقال القاضي في افتتاح هذه الجلسة العلنية أنه "تم دمج ثلاثة ملفات في ملف واحد"، في حين اعتبرت هيئة الدفاع أن "الجانب المادي لإجراء المحاكمة غير متوفر".

 للإشارة، كانت هذه الجلسة مقررة يوم الاثنين وقد اجلت الى نهار اليوم "لعدم توفر شروط المحاكمة"، حسب هيئة دفاع المتهمين.  

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للتذكير كان قاضي التحقيق بالمحكمة العليا قد أمر في غضون شهر يونيو المنصرم بإيداع كل من أحمد أويحيى وعبد المالك سلال الحبس المؤقت بسجن الحراش بعد الاستماع إلى أقوال كل منهما.

 كما كانت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر قد أحالت نهاية مايو الفارط إلى النائب العام لدى المحكمة العليا، ملف التحقيق الابتدائي المنجز من قبل الضبطية القضائية للدرك الوطني بالجزائر في شأن وقائع ذات طابع جزائي منسوبة للمتهمين المذكرين، وذلك عملا بأحكام المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية.

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محكمة سيدي امحمد: الشروع في محاكمة مسؤولين سابقين ورجال أعمال متهمين في قضايا فساد
  أدرج يـوم : الأربعاء, 04 كانون1/ديسمبر 2019 11:40     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 6 مرة   شارك

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