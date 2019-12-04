المجلس الشعبي الوطني: عرض مشروع قانون متعلق بالنقل البري على اللجنة المختصة

وبحضور وزير العلاقات مع البرلمان، السيد فتحي خويل، كشف السيد كورابة خلال العرض حول مشروع قانون يعدل و يتمم القانون رقم 13-01 المؤرخ في 7 اوت 2001 المتضمن توجيه النقل البري و تنظيمه، بان مشروع القانون يقترح ادراج احكام جديدة للحد من ممارسة نشاطات نقل الاشخاص و البضائع خرقا للقوانين و التنظيمات و كذا القيود الادارية الصادرة عن السلطات المختصة.
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واكد ممثل الحكومة ان هذه الانتهاكات "ستكون موضوع عقوبات ادارية و جزائية أكثر صرامة من اجل الحد بل و القضاء على هذه التصرفات التي تمس بشكل جسيم النظام العام و نظام السير".
وأضاف ان هذا القرار جاء "بعد ان تمت معاينة فراغ قانوني في مجال محاربة تلك التصرفات"، و قد ادرجت في هذا النص تعديلات تراوحت بين حجز المركبات و عقوبات مالية و أخرى سالبة للحريات.