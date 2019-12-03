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الوزير الأول يقدم عرضا لرئيس الدولة عن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 03 كانون1/ديسمبر 2019 19:25     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 11 مرات
الوزير الأول يقدم عرضا لرئيس الدولة عن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد

الجزائر - إستقبل رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، يوم الثلاثاء، الوزير الأول، نور الدين بدوي، الذي قدم له عرضا عن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، وهذا في إطار متابعته لنشاط الحكومة، كما استعرض معه الوضع السياسي في البلاد وبالخصوص أجواء سير العملية الانتخابية، حسب ما أورده بيان لرئاسة الجمهورية.

وفي هذا السياق، تطرق الوزير الأول إلى نتائج المجلسين الوزاريين المشتركين المنعقدين يومي 21 نوفمبر و 2 ديسمبر 1019 حيث تناول الأول بالدراسة وضعية المدن الجديدة والأقطاب الحضرية، بينما خصص الثاني لتقييم وضعية شركة الخطوط الجوية الجزائرية وبحث برنامج تطويرها.  

كما استعرض الأشغال التي شرعت فيها الدوائر الوزارية، كل حسب مجالات اختصاصه، تنفيذا للقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء المنعقد في 26 نوفمبر المنصرم.

وتطرق الوزير الأول بعد ذلك إلى عمل الحكومة من أجل مرافقة الشباب من حاملي المشاريع، خاصة في مجال الاقتصاد الأخضر والاقتصاد التدويري.

السيد عبد القادر بن صالح، رئيس الدولة، و بعد أن ثمن أداء الحكومة، وحرصا منه على "ترسيخ ثقافة وروح استمرارية الدولة ومؤسساتها"، شدد على "ضرورة المثابرة لتعزيز حركية التنمية وتجسيد مختلف البرامج ذات الصلة"، مؤكدا على "مواصلة العمل لتقريب الإدارة أكثر من المواطن، خاصة بعد التعديلات الأخيرة التي مست التنظيم الإداري، مع ضرورة استغلال الإمكانيات التي تتيحها التكنولوجيات الحديثة".

إلى جانب ذلك، أكد السيد بن صالح على "الأهمية القصوى التي توليها الدولة لترقية الطاقات الجديدة والمتجددة بما يتفق مع الأولويات والالتزامات المتعلقة بميادين المحافظة على البيئة والمناخ"، مشددا على "ضرورة التوعية والتحسيس بأهمية تقديم التسهيلات اللازمة للاستثمار في هذه المجالات".

أخيرا، تم تناول "أهم اللقاءات الدولية رفيعة المستوى التي شاركت و تلك التي ستشارك فيها الجزائر خلال شهري نوفمبر و ديسمبر، علاوة على مستوى تمثيل بلدنا فيها ومساهمته في أشغالها".

آخر تعديل على الثلاثاء, 03 كانون1/ديسمبر 2019 19:35
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الوزير الأول يقدم عرضا لرئيس الدولة عن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 03 كانون1/ديسمبر 2019 19:25     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 11 مرة   شارك

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