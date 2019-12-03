الوزير الأول يقدم عرضا لرئيس الدولة عن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد -

المترشحون يشددون مجددا على أهمية الانتخابات المقبلة بالنسبة لمستقبل البلاد -

وزير الداخلية يشيد بهبة الشعب الجزائري للتنديد بالتدخل الخارجي في الشؤون الداخلية للجزائر -

المناظرة ستبث عبر وسائل الإعلام العمومية والقنوات التلفزيونية الخاصة المعتمدة -

ميراوي: سوء التسيير في قطاع الصحة: قريبا إجراءات إدارية ضد المسؤولين المعنيين -

شرفي: السفارات الجزائرية والقنصليات جاهزة مئة بالمئة لانطلاق العملية الانتخابية -

نفط: سعر سلة خامات اوبك يستقر عند 50ر62 دولارا للبرميل -

رابطة علماء وأئمة الساحل تنظم ورشتها ال11 بباماكو يومي الأربعاء والخميس -

هبوط طائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية بمطار القاهرة: إعادة نقل الركاب نحو وجهتهم النهائية في نفس اليوم -

رئاسيات : خبراء يراهنون على بروز تحالفات قد ترجح الكفة لصالح مترشح على آخر -

إرهاب / الساحل: القنابل تقليدية الصنع، السلاح الجديد للإرهابيين -

ديون المؤسسات العمومية للصحة تتجاوز 80 مليار دج -

دادة موسى: نحو توسيع إستفادة ذوي الإحتياجات من تحفيزات القرض المصغر -

شبه الجزيرة الكورية: في انتظار مقترح أمريكي جديد من أجل استئناف المحادثات النووية مع بيانغ يانغ -

نشرية خاصة: أمطار رعدية على عدة ولايات غربية من الوطن -

عرقاب يشارك في عدة اجتماعات للأوبيب يومي الخميس و الجمعة بفيينا -

رابحي: قطاع الاتصال سيكون شريكا فعالا في ترقية حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة -

فرعون تستعرض المشروع التمهيدي لقانون الاتصالات الراديوية أمام اللجنة المختصة بالمجلس الشعبي الوطني -

الصحافة الوطنية تركز على وعود المترشحين والمناظرة المرتقبة بينهم يوم الجمعة -