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المناظرة ستبث عبر وسائل الإعلام العمومية والقنوات التلفزيونية الخاصة المعتمدة

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 03 كانون1/ديسمبر 2019 18:39     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 9 مرات

الجزائر - أفادت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات يوم الثلاثاء أن المناظرة بين المترشحين الخمسة لرئاسيات الثاني عشر ديسمبر التي ستجرى يوم الجمعة القادمة ستبث على المباشر عبر قنوات التلفزيون العمومي و الاذاعة الوطنية وجميع القنوات التلفزيونية الخاصة المعتمدة.

وأوضح المكلف بالإعلام لدى السلطة، علي ذراع، للصحافة أن المناظرة التلفزيونية بين المترشحين "ستجرى بالمركز الدولي للمؤتمرات، عبد اللطيف رحال، وستنطلق ابتداء من حوالي الساعة السابعة مساء وستدوم ما بين ساعتين ونصف إلى ثلاث ساعات من الزمن".

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وأكد السيد ذراع أن هذه المناظرة "ستبث على المباشر عبر قنوات التلفزيون العمومي والإذاعة الوطنية وكل القنوات التلفزيونية الخاصة المعتمدة"، مضيفا أنه "سينشطها صحفيون يمثلون التلفزيون العمومي والإذاعة الوطنية وقناة تلفزيونية خاصة وجريدتين خاصتين".

للتذكير، فان إقرار تنظيم هذه المناظرة اتخذ من طرف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، بالاتفاق مع جميع المترشحين الذين أبدوا موافقتهم على المشاركة فيها.

ومن جهة أخرى وفي رده على سؤال حول سبب عدم تفكير السلطة في إجراء سبر آراء من شأنه إعطاء فكرة عن المترشح أكثر حظا للفوز في الرئاسيات المقبلة، أكتفى السيد ذراع بالقول بأن "عملية سبر الآراء ليست من اختصاص السلطة".

آخر تعديل على الثلاثاء, 03 كانون1/ديسمبر 2019 20:04
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المناظرة ستبث عبر وسائل الإعلام العمومية والقنوات التلفزيونية الخاصة المعتمدة
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 03 كانون1/ديسمبر 2019 18:39     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 9 مرة   شارك

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