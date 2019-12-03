شرفي: السفارات الجزائرية والقنصليات "جاهزة مئة بالمئة" لانطلاق العملية الانتخابية

الجزائر - أكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن السفارات الجزائرية والقنصليات عبر مدن العالم " جاهزة مئة بالمئة" لانطلاق العملية الانتخابية للجالية الجزائرية المقيمة بالخارج الخاصة برئاسيات الثاني عشر ديسمبر.

وقال السيد شرفي للصحافة على هامش يوم تكويني وتوجيهي لفائدة مندوبي ومنسقي السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالخارج: "ان سفاراتنا وقنصلياتها كلها جاهزة مئة بالمئة لانطلاق العملية الانتخابية الخاصة بالجالية الجزائرية المقيمة بالخارج" التي ستبدأ يوم الأحد المقبل الموافق للثامن ديسمبر.

وأضاف ذات المسؤول بأن السلطة تسعى وتطمح لفتح مكاتب للاقتراع خارج السفارات والقنصليات وذلك "للتقرب أكثر من المواطنين الجزائريين المتواجدين خارج البلاد وانجاح هذا الموعد الانتخابي الهام".

و يتنافس على كرسي الرئاسة يوم 12 ديسمبر القادم خمسة مترشحين و هم عبد المجيد تبون (حر) و علي بن فليس عن طلائع الحريات و عبد العزير بلعيد عن جبهة المستقبل و عزالدين ميهوبي عن التجمع الوطني الديمقراطي و عبد القادر بن قرينة ممثلا لحركة البناء.