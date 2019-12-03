السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات: يوم تكويني للمكلفين بتأطير الانتخابات الرئاسية بالخارج

الجزائر - نظمت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، يوم الثلاثاء بالجزائر، يوما تكوينيا لمندوبيها و ممثليها المكلفين بالإشراف على العملية الانتخابية وتصويت الجالية الجزائرية في الخارج.

و اشرف على هذا اليوم التكويني، الذي تم بتقنية التحاضر عن بعد، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، بحضور إطارات و مسؤولي السلطة و كذا ممثلين عن وزارة الشؤون الخارجية.

و تابع مندوبو وممثلو السلطة المكلفين بالإشراف على العملية الانتخابية وتصويت الجالية الجزائرية في الخارج هذا التكوين من كبريات العواصم و المدن في العالم خصوصا ذات الكثافة العالية بالجالية الوطنية (تونس، باريس، مرسيليا، ليل، ليون، بروكسل، لندن، برشلونة، موسكو، نيويورك، مونتريال)

و تم خلال هذا اليوم التكويني إبراز أهم الميكانيزمات التي ستعتمد عليها السلطة لتحضير الانتخابات الرئاسية ل12 ديسمبر وكذا إبراز اهم الاجراءات التي يجب اتباعها لإثبات شفافية ونزاهة العملية الانتخابية.

كما شكل اليوم التكويني فرصة لطرح الانشغالات و التساؤلات من قبل ممثلين ومندوبي السلطة بالخارج على المسؤولين المركزيين وتلقي الاجوبة فيما يخص بعض تفاصيل التحضير و تنظيم و مراقبة الاستحقاق الرئاسي المقبل.

وبالمناسبة، قال السيد شرفي لدى افتتاحه لاشغال اليوم التكويني ان هذا اليوم سيمكن من تسليط الضوء اكثر على العمليات المتعلقة بالمتابعة المباشرة لهياكل السلطة لعملية الانتخاب من التحضير الى الفرز وصدور النتائج و كذا توضيح بعض المفاهيم والقواعد التي تحكم العملية.

للإشارة، يعتبر هذا اليوم التكويني الثاني من نوعه الذي تنظمه السلطة بهدف شرح و إبراز كيفية التحضير الانتخابات الرئاسية ومراقبتها بعد ذلك الذي نظمته لفائدة ممثليها و مندوبيها عبر كافة ولايات و بلديات القطر الوطني.

يذكر ان النتائج العامة لعملية المراجعة الدورية للقوائم الانتخابية التي تمت بين 12 و17 اكتوبر المنصرم اسفرت عن عدد إجمالي للهيئة الوطنية الناخبة بلغ 24.474.161 ناخب من بينهم 914.308 ناخب على مستوى المراكز الدبلوماسية والقنصلية بالخارج.

وبخصوص تأطير العملية الانتخابية، جندت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مجموع 501.031 مؤطر، منهم 427.854 مؤطر مكاتب التصويت و 66.410 مؤطر مراكز التصويت و 6.164 مؤطر اللجان الانتخابية البلدية و 147 مؤطر اللجان الانتخابية الولائية و 456 مؤطر اللجان الانتخابية الديبلوماسية أو القنصلية بالخارج.