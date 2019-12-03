رئاسيات : خبراء يراهنون على بروز تحالفات قد ترجح الكفة لصالح مترشح على آخر

الجزائر - بدأت الحملة الانتخابية لرئاسيات 12 ديسمبر في إفراز جملة من المؤشرات التي توحي بانتقالها إلى مستوى أعلى لاحقا، حيث يراهن خبراء على بداية ظهور تحالفات إلى العلن خلال الأيام المقبلة، مما سيكون له كبير الأثر في ترجيح الكفة لمترشح أو آخر.

و يتوقع الأستاذ بكلية العلوم السياسية بجامعة الجزائر رضوان بوهيدل أن تتميز الأيام المقبلة من الحملة الانتخابية لرئاسيات 12 ديسمبر ببروز تحالفات سياسية إلى السطح "بعد أن كانت تحضر في الكواليس إلى غاية الآن".

و يرتقب الأكاديمي بوهيدل، أن تشهد الأيام المتبقية من عمر الحملة الانتخابية، عودة أحزاب سياسية "لها حجمها"، لم تقدم مرشحا لها خلال الاستحقاق الرئاسي و لم تبلور إلى غاية الساعة موقفها الصريح من المترشحين الخمسة، من خلال دخولها على الخط و إعلانها الدعم لأحدهم.

و يرتكز بوهيدل، في رأيه هذا، إلى وجود تحالفات قديمة كانت موجودة سابقا "سيتم بعثها من جديد"، علاوة على التوجهات المصرح بها من قبل المترشحين أثناء خطاباتهم و التي "قد تشكل أرضية توافق تكون عامل جذب لتيار سياسي يطمح إلى التموقع مستقبلا".

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و من أبرز التشكيلات السياسية المتوقع أن تفصح قريبا عن مساندتها لأحد المترشحين -حسب بوهيدل- حزب جبهة التحرير الوطني الذي فضل، خلافا لغريمه السياسي التجمع الوطني الديمقراطي، عدم خوض غمار السباق الرئاسي بمرشح له و الاكتفاء، إلى غاية الآن، بالحث على التوجه نحو صناديق الاقتراع في التاريخ المحدد بالنظر إلى أهمية هذه الانتخابات بالنسبة لمستقبل البلاد.

فعلى الرغم من أن الكثير من الأحزاب السياسية أضحت توصف بـ"المرفوضة شعبيا" في ظل مطالبة الحراك الشعبي بذهابها، بحكم أنها محسوبة على النظام السابق، غير أن "حيازتها على قاعدة معتبرة، عامل لا يستهان به عندما يتعلق الأمر بعقد تحالفات من هذا النوع"، و هو ما يجعلها قادرة على صنع الفرق من خلال عملية التعبئة عبر الولايات، يقول بوهيدل.

و في سياق ذي صلة، تطرق المتحدث إلى المناظرة التلفزيونية المزمع تنظيمها بين المترشحين الجمعة المقبل والتي "قد تحدد معالم الرئيس المقبل للجزائر"، بحيث سيكون بالإمكان قياس حجم كل مترشح و درجة تواصله مع الرأي العام الوطني عموما و الناخبين المحتملين بوجه خاص.

و نفس الرأي أبان عنه عمار بلحيمر، رئيس اللجنة السياسية لهيئة الوساطة و الحوار التي كانت قد تولت الإعداد لأرضية الانتخابات الرئاسية في مرحلة أولى.

و لم يستبعد بلحيمر طفو تحالفات إلى السطح ، الأمر الذي يرجح من حدوثه "وجود تحالفات سابقة دامت لفترات طويلة"، يضاف إلى ذلك التجربة السياسية التي يتوفر عليها مرشحين أو ثلاث كانوا قد تدرجوا سابقا في هرم السلطة، الأمر الذي جعل منهم وجوها معروفة لدى الأوعية النضالية للأحزاب السياسية غير المشاركة في الانتخابات.

ومما يشجع على التوجه نحو هذه التحالفات -حسب بلحيمر-"النضج النسبي" الذي بدأ يظهر على خطابات بعض المترشحين مع تقدم الحملة الانتخابية، مما من شأنه تمكينهم من كسب ثقة هؤلاء الذي قد يرون فيهم البديل.

التفاوت بين مستوى خطابات المترشحين يتعمق مع تقدم الحملة الانتخابية

يؤكد رضوان بوهيدل بأن الأسبوع الثاني من الحملة الانتخابية تميز ببداية ظهور الاختلاف الحقيقي بين المترشحين، بحيث "بدأنا نلمس تعمقا في الطرح لدى المتنافسين الذين استفادوا من الانتقادات التي طالتهم خلال أول أسبوع و تفادي زلات و أخطاء خصومهم".

فبعد أن كان الطابع الغالب في الخطابات هو "السطحية و تبني لغة الخشب"، يبدو أن "الرؤية قد اتضحت لدى بعضهم" و هو ما "يبدو جليا من خلال اختيارهم التركيز على فئات معينة و توسيع دائرة تدخلاتهم لتشمل مجالات أخرى تحظى باهتمام أكبر من قبل الجمهور"، يقول بوهيدل.

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كما عاد بوهيدل لتشريح الأسبوع الأول من الحملة الانتخابية التي كانت الخطابات فيها "شعبوية ومتسمة بالتكرار والعمومية"، في حين ينبغي أن تكون البرامج الانتخابية مفصلة و موجهة.

فـ"في الوقت الذي من المفروض أن تتضمن فيه البرامج الانتخابية للمترشحين لاستحقاق بهذا الحجم حلولا واقعية تنطوي على آليات كفيلة بترجمتها على أرض الواقع، اقتصرت تدخلاتهم على تقديم عهود أشبه بأحلام اليقظة"، و هو ما "جعل الكفة متقاربة بينهم في البداية، و بالتالي كانت الانتخابات مفتوحة على كل الاحتمالات خلال الأسبوع الأول".