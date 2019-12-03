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تبون يتعهد بإطلاق مشاريع "تنموية شاملة" في كافة بلديات الأغواط

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 03 كانون1/ديسمبر 2019 14:56     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 10 مرات

الأغواط - تعهد المترشح الحر لرئاسيات 12 ديسمبر، عبد المجيد تبون، يوم الثلاثاء من الأغواط بإطلاق مشاريع تنموية "شاملة" في كافة القطاعات لفائدة كل بلديات هذه الولاية في حال انتخابه رئيسا للجمهورية.

وقال السيد تبون خلال تنشيطه تجمعا شعبيا بدار الثقافة لهذه الولاية في اطار اليوم السابع عشر من الحملة الانتخابية التي يجريها تحت شعار (بالتغيير ملتزمون وعليه قادرون)، أنه "في حال انتخابي رئيسا للجمهورية سأطلق مشاريع تنموية شاملة في كافة القطاعات"، مبرزا أن المشاريع التي يتضمنها برنامجه لهذه الولاية "تمس كافة القرى والمداشر المنتشرة ببلديات الأغواط".

ومن بين هذه المشاريع، ذكر السيد تبون "تطوير" المطار الحالي للولاية وفتح معاهد لتكوين شباب هذه المنطقة في الصناعات البترولية والغازية بهدف "تمكينهم من الالتحاق بالوظائف" ذات الصلة بقطاع المحروقات.

وشدد السيد تبون في ختام كلمته التي لم تتعد 5 دقائق على ضرورة "تمسك الشعب الجزائري برسالة" شهداء الثورة التحريرية المجيدة.

كلـمات مفتـاحيــة :
تبون يتعهد بإطلاق مشاريع "تنموية شاملة" في كافة بلديات الأغواط
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 03 كانون1/ديسمبر 2019 14:56     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 10 مرة   شارك

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