بن قرينة يتعهد بإعطاء الأولوية لاستصلاح الأراضي في مشاريع "أونساج"

المنيعة - تعهد المترشح لرئاسيات 12 ديسمبر القادم، عبد القادر بن قرينة، اليوم الأحد، بإعطاء الأولوية لاستصلاح الأراضي والاستثمار الفلاحي في المشاريع التي تمولها الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب (اونساج).

وقال السيد بن قرينة، خلال تجمع شعبي ببلدية حاسي القارة بالمنيعة، انه في حال انتخب رئيسا للجمهورية واستمرت الدولة في سياسة دعم مشاريع الشباب من خلال الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، سيعطي الأولوية للشباب الراغب في الاستثمار الفلاحي عبر استصلاح الأراضي في مناطق الهضاب العليا والجنوب حتى تعود هذه المشاريع بالفائدة على الاقتصاد الوطني، متعهدا بمنحهم الأموال دون فوائد وتوفير الإمكانيات اللازمة بهدف "تقليص الاستيراد" على حد تعبيره.

وبالمناسبة هنأ المترشح سكان المنيعة بترقية الدائرة الى ولاية جديدة في الجنوب، متمنيا أن ترافق مرسوم الترقية قرارات بانجاز مستشفى جامعي ومدارس وثانويات تليق بها مع إعادة بعث مشروع المدينة الجديدة الذي توقف ليستفيد منه أبناء الولاية.

ويعتمد البرنامج الانتخابي للمترشح عبد القادر بن قرينة على استراتيجية الأولويات القطاعية بتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الداعمة للنمو (المجالات الاستراتيجية) على رأسها القطاع الفلاحي من أجل تحقيق تنمية اقتصادية شاملة عبر بناء نظام اقتصادي حر و اجتماعي يعتمد السياسة التنافسية ويستهدف النمو الاقتصادي.

وحسب المترشح، فإن الإصلاحات الاقتصادية تتم عن طريق تصحيح "اختلالات" النظام الاقتصادي والاجتماعي عبر الاقتصاد الأخضر واقتصاد المعرفة وتحقيق معدلات أعلى في النمو تنعكس إيجابا على التوازنات المالية الداخلية والخارجية.