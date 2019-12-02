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المناظرة التلفزيونية بين المترشحين الخمسة تنظم يوم الجمعة القادمة

  أدرج يـوم : الإثنين, 02 كانون1/ديسمبر 2019 17:48     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 10 مرات
المناظرة التلفزيونية بين المترشحين الخمسة تنظم يوم الجمعة القادمة

الجزائر - أكدت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات يوم الاثنين أن المناظرة التلفزيونية بين المترشحين الخمسة لرئاسيات الثاني عشر ديسمبر المقبل ستنظم يوم الجمعة القادمة، دون المزيد من التفاصيل.

وصرح مسؤول الإعلام لدى السلطة، علي ذراع، للصحافة أن موعد المناظرة التلفزيونية بين المترشحين للرئاسيات قد حدد ليوم الجمعة المقبلة، مشيرا أن المزيد من التفاصيل عن مجريات هذا الموعد التلفزيوني (التوقيت، المدة، البث، المنشطين) سيفصح عنها لاحقا.

للتذكير، إقرار تنظيم هذه المناظرة اتخذ من طرف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، بالاتفاق مع جميع المترشحين الذين أبدوا موافقتهم على المشاركة فيها.

وكان عضو السلطة، رشيد بردان، قد أوضح أمس الأحد للصحافة أن التحضير لهذه المناظرة التلفزيونية "جاري القيام به بجدية"، مضيفا ان "مثل هذه المناظرات تمكن المواطن من الاطلاع عن كثب على البرامج الانتخابية ومعرفة ما يقدمه كل مترشح على حدى بصفة دقيقة".

آخر تعديل على الإثنين, 02 كانون1/ديسمبر 2019 18:07
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المناظرة التلفزيونية بين المترشحين الخمسة تنظم يوم الجمعة القادمة
  أدرج يـوم : الإثنين, 02 كانون1/ديسمبر 2019 17:48     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 10 مرة   شارك

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