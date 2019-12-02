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بلعيد: دولة المؤسسات تبنى برجال لهم القدرة على تحمل المسؤولية

  أدرج يـوم : الإثنين, 02 كانون1/ديسمبر 2019 17:47     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 17 مرات

أم البواقي - اعتبر المترشح لرئاسيات 12 ديسمبر المقبل بلعيد عبد العزيز، يوم الاثنين بأم البواقي أن دولة المؤسسات تبنى برجال لهم القدرة والكفاءة لتحمل المسؤولية وقيادة البلاد، داعيا الجزائريين إلى المساهمة في هذا المسعى.

وفي التجمع الشعبي الذي نشطه بدار الثقافة، في اطار الحملة الانتخابية، أكد السيد بلعيد أن بناء دولة مؤسسات "يتوقف أولا على اختيار مسؤولين أكفاء وقادرين على تحمل المسؤولية"، مضيفا أن المواطن "هو الوحيد الذي بإمكانه تحقيق هذا المسعى عبر اختياره الحسن للمسؤولين".

وأشار المترشح الى أنه "خلال العشرين سنة الاخيرة تم تكسير الإنسان الجزائري وكل مؤسسات الدولة بسبب أناس تسلطوا على الشعب و على أموال الشعب".

وجدد التأكيد على ضرورة أن "يساهم المواطن الجزائري في هذا المسعى عبر اختياره لرئيس بلدية كفء، برلمانيين لديهم الشجاعة والقدرة على التشريع ورئيس نظيف، ذو مواقف".

وأضاف بالقول أن الجزائر "ستشهد منعرجا مهما يوم 12 ديسمبر، اذا اختار الشعب وقرر وسهر على حماية صوته".

وبعد أن جدد التأكيد على أنه "ليس تاجر بالسياسة أو بالمبادئ"، تعهد مترشح جبهة المستقبل بفتح حوار مع كل الجزائريين حول كل القضايا التي تهم الشعب الجزائري.

كما التزم أيضا بفتح كل الافاق للشباب وخريجي الجامعات لتحقيق طموحاتهم.

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بلعيد: دولة المؤسسات تبنى برجال لهم القدرة على تحمل المسؤولية
  أدرج يـوم : الإثنين, 02 كانون1/ديسمبر 2019 17:47     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 17 مرة   شارك

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