و أوضح المصدر ذاته أن الفريق قايد صالح "سيشرف خلال هذه الزيارة على تنفيذ تمرين تكتيكي بالذخيرة الحية، ويزور عدة وحدات، كما سيعقد لقاءات توجيهية مع إطارات وأفراد وحدات الناحية العسكرية الثانية".
قايد صالح في زيارة عمل الى الناحية العسكرية الثانية بوهران ابتداء من يوم غد الثلاثاء
أدرج يـوم : الإثنين, 02 كانون1/ديسمبر 2019 16:24 الفئـة : الجـزائـر قراءة : 5 مرات
الجزائر - يقوم نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح، ابتداء من يوم غد الثلاثاء بزيارة عمل وتفتيش إلى الناحية العسكرية الثانية بوهران، حسب بيان اصدرته وزارة الدفاع الوطني اليوم الاثنين.
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