Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

قايد صالح في زيارة عمل الى الناحية العسكرية الثانية بوهران ابتداء من يوم غد الثلاثاء

  أدرج يـوم : الإثنين, 02 كانون1/ديسمبر 2019 16:24     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 5 مرات

الجزائر - يقوم نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح، ابتداء من يوم غد الثلاثاء بزيارة عمل وتفتيش إلى الناحية العسكرية الثانية بوهران، حسب بيان اصدرته وزارة الدفاع الوطني اليوم الاثنين.

و أوضح المصدر ذاته أن الفريق قايد صالح "سيشرف خلال هذه الزيارة على تنفيذ تمرين تكتيكي بالذخيرة الحية، ويزور عدة وحدات، كما سيعقد لقاءات توجيهية مع إطارات وأفراد وحدات الناحية العسكرية الثانية".

كلـمات مفتـاحيــة :
قايد صالح في زيارة عمل الى الناحية العسكرية الثانية بوهران ابتداء من يوم غد الثلاثاء
  أدرج يـوم : الإثنين, 02 كانون1/ديسمبر 2019 16:24     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 5 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.12.02

إفريقيا: شرقي يدعو إلى "تظافر الجهود" من أجل تعزيز حكامة الموارد الطبيعية

19.12.02

بن قرينة يتعهد بإعطاء الأولوية لاستصلاح الأراضي في مشاريع "أونساج"

19.12.02

أمينتو حيدار: "فرنسا وإسبانيا تحولتا إلى عقبة حقيقية أمام مسار السلام وأمام تطبيق الشرعية…

19.12.02

بن فليس يؤكد من سيدي بلعباس أنه يحمل "مشروعا متكاملا لإنقاذ الجزائر"

19.12.02

رابحي يؤكد أن المصلحة العليا للبلاد "تكمن في إحقاق الموعد الانتخابي"

19.12.02

البوليساريو تستنكر طرد أجهزة الاحتلال المغربي بالعيون المحتلة لبرلمانيين من الباسك…

الأكثــر قـراءة

19.11.30

بريد الجزائر: البطاقة الذهبية قابلة للتشغيل ما بين البنوك

19.12.02

فلاحة: عوماري يدعو إلى ضمان الانسجام من أجل إنعاش القطاع

19.12.01

الشباب والرياضة: إحالة عدة ملفات تتعلق بتسيير جمعيات على العدالة

19.12.02

المحاكمة العلنية في قضايا الفساد في أوج الحملة الانتخابية لرئاسيات 12 ابريل

19.12.02

الجزائر- جمهورية الصين الشعبية: التوقيع على اتفاقية في مجال تعزيز قدرات الحكامة

19.12.02

فلاحة: إنتاج التمور بلغ 12 مليون قنطار خلال 2019