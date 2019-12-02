قايد صالح في زيارة عمل الى الناحية العسكرية الثانية بوهران ابتداء من يوم غد الثلاثاء

إفريقيا: شرقي يدعو إلى تظافر الجهود من أجل تعزيز حكامة الموارد الطبيعية -

أمينتو حيدار: فرنسا وإسبانيا تحولتا إلى عقبة حقيقية أمام مسار السلام وأمام تطبيق الشرعية الدولية -

رابحي يؤكد أن المصلحة العليا للبلاد تكمن في إحقاق الموعد الانتخابي المقبل -

البوليساريو تستنكر طرد أجهزة الاحتلال المغربي بالعيون المحتلة لبرلمانيين من الباسك الاسباني -

المناظرة التلفزيونية بين المترشحين الخمسة تنظم يوم الجمعة القادمة -

دادة: الاقتصاد الدائري مخابر مؤسسات التكوين المهني مفتوحة لصقل مهارات الشباب المبتكر -

إحالة مشروع قانون التنظيم الإقليمي للبلاد على لجنة التنظيم المحلي لمجلس الأمة -

تنظيم الاجتماع الإقليمي الإفريقي ال14 لمنظمة العمل الدولية غدا الثلاثاء بأبيجان -

الاقتصاد الأخضر: بدوي يدعو الى مرافقة الشباب لتحقيق مشاريعهم المبتكرة -

عماري: إعادة تعشيب كافة الملاعب الوطنية والبلدية والجوارية من طرف مجمع الهندسة الريفية -

الدالية: تأكيد إلتزام السلطات العمومية بتوسيع نطاق مشاركة فئة المعاقين في مسار التنمية لافق 2030 -

مستغانم: تحرير قاصر وتوقيف الخاطف في ظرف وجيز -

الاستثمار في العنصر البشري و دعمه بالبحث العلمي للمساهمة في ضمان الأمن الغذائي -

إطلاق إصلاحات سياسية عميقة ضمن أهم أولويات المترشحين -

﻿ بلمهدي: العلماء و الأئمة يحمون الوطن كما يحميه قادة الجيش الوطني الشعبي -

قرابة 250 نوع من الأدوية ل18 منتج محلي بصدد التسجيل -

العسكريون سينتخبون على مستوى مكاتب التصويت العادية المسجلين بها عبر الوطن -

توقيف عنصري (02) دعم للجماعات الارهابية بوهران -

البطولة العربية للشطرنج بمستغانم: تتويج الجزائر بلقبي اللعب السريع رجال وسيدات -