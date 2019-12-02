Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

العسكريون سينتخبون على مستوى مكاتب التصويت العادية المسجلين بها عبر الوطن

  أدرج يـوم : الإثنين, 02 كانون1/ديسمبر 2019 16:21     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 5 مرات
العسكريون سينتخبون على مستوى مكاتب التصويت العادية المسجلين بها عبر الوطن

الجزائر - سيؤدي العسكريون، باللباس المدني، بمناسبة الانتخابات الرئاسية ليوم 12 ديسمبر القادم، حقهم وواجبهم في التصويت المباشر على غرار جميع المواطنين على مستوى مكاتب التصويت العادية المسجلين بها عبر كافة ربوع الوطن، حسب ما أفاد به اليوم الاثنين بيان لوزارة الدفاع الوطني.

و جاء في البيان "في إطار حرص القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي على ضمان نجاح الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 ديسمبر 2019، في ظل الاحترام التام للدستور وقوانين الجمهورية، يؤدي العسكريون، باللباس المدني، حقهم وواجبهم في التصويت المباشر على غرار جميع المواطنين على مستوى مكاتب التصويت العادية المسجلين بها عبر كافة ربوع الوطن، فيما يمكن للذين يتعذر عليهم التصويت المباشر بحكم المهام المنوطة بهم أداء واجبهم الانتخابي بالوكالة حسب القانون العضوي للانتخابات، الساري المفعول".

أما فيما يتعلق بالأفراد العسكريين المتواجدين على مستوى الوحدات الميدانية، أكد البيان أنهم "سيمارسون حقهم الانتخابي في مكاتب الاقتراع القريبة من مكان عملهم، أو على مستوى مكاتب التصويت المتنقلة المخصصة لذلك في الولايات المعنية بهذا الإجراء".

على صعيد آخر، أكدت القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي بأن العسكريين "يحتفظون بحرية اختيار المرشح الذي يستجيب لقناعاتهم الخاصة خلال هذه الانتخابات الحرة التي تطبعها قيم الديمقراطية والشفافية والنزاهة وبما يعبر عن إرادة الشعب واختياره الحر". 

و جددت وزارة الدفاع الوطني التأكيد على "اتخاذها كافة التدابير الأمنية الكفيلة بتمكين الشعب الجزائري من أداء هذا الواجب الوطني في جو من الطمأنينة والسكينة".

آخر تعديل على الإثنين, 02 كانون1/ديسمبر 2019 18:40
كلـمات مفتـاحيــة :

وسائط

العسكريون سينتخبون على مستوى مكاتب التصويت العادية المسجلين بها عبر الوطن
  أدرج يـوم : الإثنين, 02 كانون1/ديسمبر 2019 16:21     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 5 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.12.02

إفريقيا: شرقي يدعو إلى "تظافر الجهود" من أجل تعزيز حكامة الموارد الطبيعية

19.12.02

بن قرينة يتعهد بإعطاء الأولوية لاستصلاح الأراضي في مشاريع "أونساج"

19.12.02

أمينتو حيدار: "فرنسا وإسبانيا تحولتا إلى عقبة حقيقية أمام مسار السلام وأمام تطبيق الشرعية…

19.12.02

بن فليس يؤكد من سيدي بلعباس أنه يحمل "مشروعا متكاملا لإنقاذ الجزائر"

19.12.02

رابحي يؤكد أن المصلحة العليا للبلاد "تكمن في إحقاق الموعد الانتخابي"

19.12.02

البوليساريو تستنكر طرد أجهزة الاحتلال المغربي بالعيون المحتلة لبرلمانيين من الباسك…

الأكثــر قـراءة

19.11.30

بريد الجزائر: البطاقة الذهبية قابلة للتشغيل ما بين البنوك

19.12.02

فلاحة: عوماري يدعو إلى ضمان الانسجام من أجل إنعاش القطاع

19.12.01

الشباب والرياضة: إحالة عدة ملفات تتعلق بتسيير جمعيات على العدالة

19.12.02

المحاكمة العلنية في قضايا الفساد في أوج الحملة الانتخابية لرئاسيات 12 ابريل

19.12.02

الجزائر- جمهورية الصين الشعبية: التوقيع على اتفاقية في مجال تعزيز قدرات الحكامة

19.12.02

فلاحة: إنتاج التمور بلغ 12 مليون قنطار خلال 2019