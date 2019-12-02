العسكريون سينتخبون على مستوى مكاتب التصويت العادية المسجلين بها عبر الوطن

الجزائر - سيؤدي العسكريون، باللباس المدني، بمناسبة الانتخابات الرئاسية ليوم 12 ديسمبر القادم، حقهم وواجبهم في التصويت المباشر على غرار جميع المواطنين على مستوى مكاتب التصويت العادية المسجلين بها عبر كافة ربوع الوطن، حسب ما أفاد به اليوم الاثنين بيان لوزارة الدفاع الوطني.

و جاء في البيان "في إطار حرص القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي على ضمان نجاح الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 ديسمبر 2019، في ظل الاحترام التام للدستور وقوانين الجمهورية، يؤدي العسكريون، باللباس المدني، حقهم وواجبهم في التصويت المباشر على غرار جميع المواطنين على مستوى مكاتب التصويت العادية المسجلين بها عبر كافة ربوع الوطن، فيما يمكن للذين يتعذر عليهم التصويت المباشر بحكم المهام المنوطة بهم أداء واجبهم الانتخابي بالوكالة حسب القانون العضوي للانتخابات، الساري المفعول".

أما فيما يتعلق بالأفراد العسكريين المتواجدين على مستوى الوحدات الميدانية، أكد البيان أنهم "سيمارسون حقهم الانتخابي في مكاتب الاقتراع القريبة من مكان عملهم، أو على مستوى مكاتب التصويت المتنقلة المخصصة لذلك في الولايات المعنية بهذا الإجراء".

على صعيد آخر، أكدت القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي بأن العسكريين "يحتفظون بحرية اختيار المرشح الذي يستجيب لقناعاتهم الخاصة خلال هذه الانتخابات الحرة التي تطبعها قيم الديمقراطية والشفافية والنزاهة وبما يعبر عن إرادة الشعب واختياره الحر".

و جددت وزارة الدفاع الوطني التأكيد على "اتخاذها كافة التدابير الأمنية الكفيلة بتمكين الشعب الجزائري من أداء هذا الواجب الوطني في جو من الطمأنينة والسكينة".