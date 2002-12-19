توقيف عنصري (02) دعم للجماعات الارهابية بوهران

الجزائر - أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني ، امس الاحد، عنصري (02) دعم للجماعات الإرهابية بوهران، حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وجاء في البيان اليوم الاثنين انه " في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني، يوم 01 ديسمبر 2019 ، عنصري (02) دعم للجماعات الإرهابية بوهران/ن.ع.2".

كما أشار المصدر الى أن مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالنعامة بالناحية العسكرية الثانية ، ضبطت كمية كبيرة من الكيف المعالج تقدر بأربعة (04) قناطير، فيما أوقفت عناصر الدرك الوطني شخصا (01) بحوزته (2433) وحدة من مختلف المشروبات بأم البواقي بالناحية العسكرية الخامسة وذلك في إطار "محاربة التهريب والجريمة المنظمة وفي سياق الجهود المتواصلة الهادفة لصد انتشار ظاهرة الاتجار بالمخدرات وتهريبها ببلادنا".

وفي سياق آخر، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي و إثر عمليات متفرقة بكل من تمنراست وبرج باجي مختار (الناحية العسكرية السادسة، (41) شخصا وحجزت (40) مولدا كهربائيا و(17) مطرقة ضغط وجهاز (01) كشف عن المعادن، بالإضافة إلى معدات تفجير وجهاز (01) اتصال عبر الأقمار الصناعية فيما أوقفت مفرزة أخرى بجانت (الناحية العسكرية الرابعة)، (19) شخصا وضبطت (04) مركبات محملة بأكياس من خليط الحجارة وخام الذهب.

هذا وحجز حراس السواحل من جهة اخرى خمسة (05) أجهزة لصيد المرجان بطريقة غير شرعية بالقالة بالناحية العسكرية الخامسة في حين تم توقيف (24) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من غرداية (الناحية العسكرية الرابعة) وتبسة (الناحية العسكرية الخامسة) .