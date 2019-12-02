عماري: الرئاسيات المقبلة هي موعد لتكريس السيادة الشعبية ورفض التدخل الأجنبي

البليدة - أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، شريف عماري، يوم الاثنين بالبليدة على أن الانتخابات الرئاسية المقبلة هي "موعد لتكريس السيادة الشعبية ورفض التدخل الأجنبي".

وقال السيد عماري في كلمة ألقاها بمناسبة إشرافه بمجمع الهندسة الريفية بالشبلي على ورشة لإنشاء وحدات بحث وتطوير على مستوى المجمعات والدواوين التابعة لقطاعه، أن 12 ديسمبر هو "موعد لتكريس السيادة الشعبية ورفض كل ما يقال هنا وهناك خاصة على المستوى الخارجي" .

وشدد على أن "الجزائر بلاد المعجزات وسترفع جميع التحديات ولديها من الحنكة والتجربة ما يكفي لتتعدى المخاض بكل اعتزاز وأمل وازدهار"، معربا عن يقينه أن أبناء الجزائر "سيعملون من أجل تطوير بلدهم ودفع عجلة التنمية والتماسك الاجتماعي الذي يستحقه وطنهم".

وأضاف الوزير أن "الجزائر واقفة بنسائها ورجالها والدولة عازمة على تكريس مبادئ ثورة أول نوفمبر وتكريس الإرادة الشعبية تخليدا لتضحيات الشهداء والمجاهدين"، مؤكدا أن الدولة "تعمل على تفعيل جميع الطاقات الإنتاجية و جميع الوسائل والمادية والبشرية لرفع التحدي".

واسترسل قائلا: "يجب علينا استغلال جميع الفرص واخذ الأمور بجدية للعمل من اجل تطوير بلادنا وتحسين أدائنا لنكون في مستوى التحديات وفي مستوى التاريخ".