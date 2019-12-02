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وقفة احتجاجية لأساتذة التعليم الابتدائي أمام ملحقة وزارة التربية بالعاصمة

  أدرج يـوم : الإثنين, 02 كانون1/ديسمبر 2019 13:16     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 11 مرات

الجزائر - نظم أساتذة من طور التعليم الابتدائي، اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية أمام ملحقة وزارة التربية بالعاصمة، جددوا خلالها تمسكهم بمطالبهم المهنية ودعوا الوزارة الوصية الى فتح قنوات الحوار معهم.

وفي هذه الوقفة التي تميزت بحضور أساتذة قدموا من عدة ولايات، عبر المحتجون عن "تذمرهم من صمت الوزارة في الرد على انشغالاتهم" في وقت الذي لجأت فيه تنسيقية الأساتذة الى مقاطعة اختبارات الفصل الأول منذ أمس الاحد.

وفي هذا الصدد، صرح المكلف بالإعلام على مستوى تنسيقية أساتذة التعليم الابتدائي، موسى سليماني، أن "اللجوء الى مقاطعة الاختبارات جاء بسبب عدم استجابة الوزارة للائحة المطالب المرفوعة"، مؤكدا تمسك التنسيقية بالحوار للوصول الى اتفاق بشأن هذه المطالب.

وتتمثل أرضية المطالب في "الالتزام بالمساواة بين اساتذة الاطوار التعليمية الثلاث في الحجم الساعي والتصنيف وكذا مراجعة المناهج التربوية، سواء بإدراج الاختصاص في التعليم الابتدائي لتحقيق الجودة التي تكرسها المعايير الدولية في مجال التربية والتعليم أو مراجعة المقرر الدراسي".

كما يطالب الأساتذة المحتجون بتفعيل المرسوم الرئاسي 266 /14 المؤرخ في 28 سبتمبر 2014 الخاص بالشبكة الاستدلالية ودفع التعويضات بأثر رجعي، الى جانب المطالبة بحقهم في التكوين.

كلـمات مفتـاحيــة :
وقفة احتجاجية لأساتذة التعليم الابتدائي أمام ملحقة وزارة التربية بالعاصمة
  أدرج يـوم : الإثنين, 02 كانون1/ديسمبر 2019 13:16     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 11 مرة   شارك

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