مجلس الأمة: قوجيل يتسلم التقرير السنوي حول حالة حقوق الإنسان

الجزائر - تسلّم السيد صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة بالنيابة، اليوم الأحد بمقر المجلس، نسخة من التقرير السنوي لحالة حقوق الإنسان بالجزائر لسنة 2018، وذلك خلال استقباله للسيد بوزيد لزهاري، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وأوضح بيان لمجلس الأمة أنه "عملاً بأحكام المادة 199 (الفقرة 4) من الدستور، تسلَّم السيد صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة بالنيابة، اليوم الأحد 01 ديسمبر 2019 بمقر المجلس، نسخة من التقرير السنوي لحالة حقوق الإنسان بالجزائر لسنة 2018، وذلك خلال استقباله للسيد بوزيد لزهاري رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان".

وقد أطلع السيد لزهاري السيد قوجيل على "مضامين التقرير السنوي المسلم له، المتعلق بحالة حقوق الإنسان في الجزائر خلال سنة 2018، وهي الحالة التي تكرس الجزائر كدولة حققت نتائج ملموسة في مجال حماية وترقية حقوق الإنسان وتسعى جاهدة من أجل التقدم أكثر في هذا المجال وعلى جميع المستويات".

من جهته، دعا رئيس مجلس الأمة بالنيابة إلى "مواصلة تدعيم وتعزيز العمل الذي تقوم به كل المؤسسات التي تعني بمجال تطوير وتفعيل الآليات الخاصة بحماية وترقية حقوق الإنسان في بلادنا وتمكينها من تبوء الريادة وهي الدولة التي لم تغفل أبدا العناية بحقوق الإنسان حيث كرست ذلك في بيان الفاتح من نوفمبر 1954"، مذكراً أن "بيان الفاتح من نوفمبر 1954 هو المرجعية الأساس في حماية وترقية حقوق الإنسان ببلادنا".

هذا وشدد السيد قوجيل على أن "قدر الجزائريات والجزائريين هو مواصلة المثابرة والعمل من أجل الريادة في جميع المجالات بما فيها حقوق الإنسان".