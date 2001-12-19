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التوقيع على إطار التعاون الاستراتيجي المُنقح (2019-2021) بين الجزائر ونظام الأمم المتحدة

  أدرج يـوم : الأحد, 01 كانون1/ديسمبر 2019 19:16     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 3 مرات
التوقيع على إطار التعاون الاستراتيجي المُنقح (2019-2021) بين الجزائر ونظام الأمم المتحدة

الجزائر - وقعت وزارة الشؤون الخارجية و مكتب التنسيق لنظام الامم المتحدة في الجزائر، اليوم الأحد، على اطار التعاون الاستراتيجي لنظام الامم المتحدة مع الجزائر 2019-2021 في نسخته المُنقحة، حسبما أورده اليوم الأحد، بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

وأوضح ذات المصدر أن اطار التعاون الاستراتيجي 2019-2021، الموقع عليه بمقر وزارة الشؤون الخارجية جاء "نتيجة تنقيح تم منتصف الفترة 2016-2020 و الذي شرع فيه في سنة 2018".  و قد تمت المصادقة عليه في اطار "مقاربة توافقية و تشاركية" لجميع الدوائر الوزارية  و المؤسسات الوطنية خلال اجتماع اللجنة التنفيذية التابعة لاطار التعاون الاستراتيجي  يوم 13 نوفمبر 2019".

كما يشكل هذا الاطار "الوسيلة الاساسية لبرمجة النشاطات العملياتية للوكالات و الصناديق و برامج نظام الأمم المتحدة الناشطة في الجزائر.

و يتضمن هذا الاطار كمحاور تعاون، تحقيق الأهداف الاساسية المسطرة مع نظام الأمم المتحدة و هي "العمل من أجل دعم تنوع اقتصادنا و تدعيم التنمية الاجتماعية و تعزيز مكانة المرأة في المجتمع و تحسين حماية البيئة و الحكامة الرشيدة".

و خلص ذات البيان أن الاطار الموقع عليه سيعطي "دفعا جديدا" للدعم المقدم من طرف نظام الأمم المتحدة للجهود التي تبذلها الحكومة الجزائرية في اطار سياستها التنموية الرامية الى تحقيق أجندة 2030 و أهدافها ال17 المتعلقة بالتنمية المستدامة.

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التوقيع على إطار التعاون الاستراتيجي المُنقح (2019-2021) بين الجزائر ونظام الأمم المتحدة
  أدرج يـوم : الأحد, 01 كانون1/ديسمبر 2019 19:16     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 3 مرة   شارك

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