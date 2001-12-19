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القضاء على 5 إرهابيين وتوقيف اثنين آخرين خلال نوفمبر الفارط

  أدرج يـوم : الأحد, 01 كانون1/ديسمبر 2019 18:34     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 2 مرات
القضاء على 5 إرهابيين وتوقيف اثنين آخرين خلال نوفمبر الفارط

الجزائر - تمكنت وحدات الجيش الوطني الشعبي، خلال شهر نوفمبر الفارط، من القضاء على خمسة إرهابيين وتوقيف اثنين آخرين وكذا 34 عنصر دعم للجماعات الإرهابية، حسب الحصيلة العملياتية للجيش التي نشرتها، اليوم الأحد، وزارة الدفاع الوطني.

وحسب ذات المصدر، فقد تم، خلال نفس الفترة، العثور على جثة لإرهابي، وكذا على 26 مخبأ وورشة للإرهابيين تم تدميرهما.

كما تم استرجاع، في إطار مكافحة الإرهاب عددا من أسلحة المتمثلة في "قاذف صاروخيRPG7 و 7 كلاشينكوف و2 مسدس آلي و44 مجموع البنادق و5 طائرات دون طيار"، علاوة على " 758 3 طلقات من مختلف العيارات و43 قنابل تقليدية الصنع و78،66 كغ من مواد متفجرة".

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وتشير الحصيلة العملياتية للجيش أنه تم، في إطار محاربة الجريمة، القبض على "29 تاجر مخدرات و337 مهرب"، فيما تم حجز " 164 مطرقة ضغط و229 مولد كهربائي و23 جهاز كشف عن المعادن و81 عربة و34.18 قنطار من الكيف المعالج و2،1 كغ من الكوكايين وكذا 80.000 قرص مهلوس".

كما تم حجز أيضا "42244 لتر من الوقود و7000 وحدة التبغ و2 ألواح توليد الطاقة و136 كيس خليط من الذهب والحجارة و200 كغ من خليط الذهب والحجارة و192148 وحدة من ألعاب نارية و5336 طن من مواد غذائية وكذا 27172 وحدة مشروبات".

ومن جهة أخرى، وفي إطار محاربة الهجرة غير الشرعية، تم توقيف "183 مهاجر غير شرعي، مع إحباط 52 محاولة، فضلا عن إنقاذ 22 شخصا"، يشير بيان وزارة الدفاع الوطني.

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القضاء على 5 إرهابيين وتوقيف اثنين آخرين خلال نوفمبر الفارط
  أدرج يـوم : الأحد, 01 كانون1/ديسمبر 2019 18:34     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 2 مرة   شارك

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