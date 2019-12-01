تنصيب بوربالة فيصل مديرا جديدا لإدارة السجون واعادة الادماج بالنيابة

الجزائر - اشرف وزير العدل، حافظ الاختام السيد بلقاسم زغماتي اليوم الاحد بالجزائر العاصمة على تنصيب السيد بوربالة فيصل، مديرا عاما جديدا لإدارة السجون واعادة الادماج بالنيابة، خلفا للسيد مختار فليون.

وبالمناسبة التي حضرها الرئيس الاول للمحكمة العليا ورئيسة مجلس الدولة والنائب العام لدى المحكمة العليا ومحافظ الدولة لدى مجلس الدولة واطارات وزارة العدل، اشاد السيد زغماتي بتتويج السيد بوربالة "المستحق والجدير به كقاض جاد ومتميز"، مؤكدا بان هذا الاخير تميز عمله منذ التحاقه بالمديرية العامة لإدارة السجون واعادة الادماج في سنة 2003 الى اليوم ب" الجدية والبذل والعطاء في جميع ما اسند له من مهام".

كما اكد بأن المسار المهني للسيد فيصل بوربالة، "الحافل بالجدية والنشاط، لاسيما على مستوى إدارة السجون واعادة الادماج، قد أكسبه تجربة طويلة وخبرة عالية ومرموقة في مجال السياسة العقابية الوطنية وتطبيقاتها العملية والميدانية".

التحق السيد بوربالة بسلك القضاء سنة 1996، وعمل به قاضيا بمحكمة الحراش، فقاضي تحقيق لدى محكمة سيدي امحمد، ثم المدية، ليعين بعد ذلك، في سنة 2003، نائب مدير للتوظيف والتكوين بالمديرية العامة لإدراة السجون واعادة الإدماج.

وفي سنة 2008، عين مديرا للبحث واعادة الادماج الاجتماعي، وعضوا في لجنة تكييف العقوبات إلى سنة 2014، ليتولى منذ شهر اكتوبر الماضي، مهام المفتش العام بالنيابة لمصالح السجون.

وفضلا عن تكوينه القاعدي بالمدرسة العليا للقضاء وتجربته وممارسته للعمل القضائي، قبل التحاقه بمجال تطبيق العقوبات وإدارة السجون واعادة الادماج، فهو خريج المدرسة الوطنية للإدارة وحائز على شهادة ليسانس في الحقوق وشهادة ماجستير في القانون الجنائي والعلوم الجنائية، وشهادة دكتوراه في نفس التخصص سنة 2018، كما أنه تابع وشارك في عدة تربصات ودورات تكوين داخل وخارج الوطن.

وكان رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، قد انهى يوم الثلاثاء الماضي ، مهام مختار فليون بصفته مديرا عاما لإدارة السجون وإعادة الادماج بوزارة العدل.