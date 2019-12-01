وأوضح نفس المصدر أن هذا الاستقبال يأتي "تطبيقا للمادة 199 من الدستور، حيث تلزم في فقرتها الرابعة المجلس الوطني لحقوق الإنسان برفع تقرير سنوي عن وضع حقوق الإنسان بالجزائر إلى رئيس الجمهورية والى البرلمان والى الوزير الأول".
رئيس المجلس الشعبي الوطني يستلم التقرير السنوي حول وضع حقوق الإنسان في الجزائر
أدرج يـوم : الأحد, 01 كانون1/ديسمبر 2019 17:32 الفئـة : الجـزائـر قراءة : 15 مرات
الجزائر - استقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين، اليوم الأحد، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بوزيد لزهاري، الذي سلمه التقرير السنوي حول حقوق الإنسان بالجزائر لعام 2018، حسب ما أفاد به بيان للغرفة السفلى للبرلمان.
كلـمات مفتـاحيــة :