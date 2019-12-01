Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

رئيس المجلس الشعبي الوطني يستلم التقرير السنوي حول وضع حقوق الإنسان في الجزائر

  أدرج يـوم : الأحد, 01 كانون1/ديسمبر 2019 17:32     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 15 مرات

الجزائر - استقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين، اليوم الأحد، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بوزيد لزهاري، الذي سلمه التقرير السنوي حول حقوق الإنسان بالجزائر لعام 2018، حسب ما أفاد به بيان للغرفة السفلى للبرلمان.

وأوضح نفس المصدر أن هذا الاستقبال يأتي "تطبيقا للمادة 199 من الدستور، حيث تلزم في فقرتها الرابعة المجلس الوطني لحقوق الإنسان برفع تقرير سنوي عن وضع حقوق الإنسان بالجزائر إلى رئيس الجمهورية والى البرلمان والى الوزير الأول".

آخر تعديل على الأحد, 01 كانون1/ديسمبر 2019 18:20
كلـمات مفتـاحيــة :
رئيس المجلس الشعبي الوطني يستلم التقرير السنوي حول وضع حقوق الإنسان في الجزائر
  أدرج يـوم : الأحد, 01 كانون1/ديسمبر 2019 17:32     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 15 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.12.01

القضاء على 5 إرهابيين وتوقيف اثنين آخرين خلال نوفمبر الفارط

19.12.01

مخطط الحكومة لفتح محطات جهوية للتلفزيون الجزائري "دعامة لتعزيز الإعلام الجواري"

19.12.01

بن فليس يتعهد من جيجل بإرجاع الأراضي الفلاحية لأصحابها الحقيقيين

19.12.01

تنصيب بوربالة فيصل مديرا جديدا لإدارة السجون واعادة الادماج بالنيابة

19.12.01

ميهوبي يتعهد بجعل ذكرى مبايعة الأمير عبد القادر "يوما وطنيا للمقاومة الشعبية"

19.12.01

فرنسا ليست لديها أية نية للإعتراف بجرائمها الإستعمارية في الجزائر

الأكثــر قـراءة

19.11.25

الدالية تؤكد على أهمية التكفل بالمرأة في وضع صعب

19.11.28

الجزائر تدين وترفض "شكلا ومضمونا" لائحة البرلمان الاوروبي

19.11.28

لائحة البرلمان الأوروبي : ردود فعل قوية في الجزائر

19.11.25

تسجيل أكثر من 5600 حالة عنف ضد المرأة خلال الأشهر التسعة من سنة 2019

19.11.25

البطولة العربية للشطرنج بمستغانم: مشاركة 45 لاعبا من 12 دولة  

19.11.25

إفتتاح رواق الفن بأوبرا الجزائر بوعلام بسايح