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الأمن الوطني يسترجع 746 مركبة مسروقة من بينها مركبات محل بحث دولي خلال أل 10 أشهر من 2019

  أدرج يـوم : الأحد, 01 كانون1/ديسمبر 2019 17:30     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 15 مرات

الجزائر - تمكنت مصالح الشرطة من استرجاع 746 مركبة محل سرقة من بينها مركبات محل بحث دولي بموجب مذكرات صادرة عن الإنتربول، خلال الفترة الممتدة من يناير إلى أكتوبر 2019 عبر التراب الوطني، فضلا عن توقيف المشتبه فيهم، حسب ما أفاد به اليوم الأحد بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.

وأضاف ذات المصدر أن "التحريات المنجزة من قبل عناصر الضبطية القضائية مكنت من استغلال كافة الإمكانيات والوسائل الحديثة في تحديد هوية المتورطين، والتي ترتكز على الدلائل والقرائن العلمية وتكثيف عمليات البحث والتحري التي يشرف عليها إطارات مختصون من الأمن الوطني".

كما أوضح البيان أن المديرية العامة للأمن الوطني "مجندة بكافة وحداتها الأمنية المنتشرة عبر التراب الوطني للتصدي لأي محاولة من شأنها المساس بأمن المواطن والممتلكات"، كما تذكر بالرقم الأخضر 48 15 ورقم النجدة 17 الموضوعين تحت تصرف المواطنين للإصغاء والتبليغ عن أي شيء مخالف للقانون.

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الأمن الوطني يسترجع 746 مركبة مسروقة من بينها مركبات محل بحث دولي خلال أل 10 أشهر من 2019
  أدرج يـوم : الأحد, 01 كانون1/ديسمبر 2019 17:30     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 15 مرة   شارك

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