الأمن الوطني يسترجع 746 مركبة مسروقة من بينها مركبات محل بحث دولي خلال أل 10 أشهر من 2019

وأضاف ذات المصدر أن "التحريات المنجزة من قبل عناصر الضبطية القضائية مكنت من استغلال كافة الإمكانيات والوسائل الحديثة في تحديد هوية المتورطين، والتي ترتكز على الدلائل والقرائن العلمية وتكثيف عمليات البحث والتحري التي يشرف عليها إطارات مختصون من الأمن الوطني".
كما أوضح البيان أن المديرية العامة للأمن الوطني "مجندة بكافة وحداتها الأمنية المنتشرة عبر التراب الوطني للتصدي لأي محاولة من شأنها المساس بأمن المواطن والممتلكات"، كما تذكر بالرقم الأخضر 48 15 ورقم النجدة 17 الموضوعين تحت تصرف المواطنين للإصغاء والتبليغ عن أي شيء مخالف للقانون.