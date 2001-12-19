الأمن الوطني يسترجع 746 مركبة مسروقة من بينها مركبات محل بحث دولي خلال أل 10 أشهر من 2019

تنصيب بوربالة فيصل مديرا جديدا لإدارة السجون واعادة الادماج بالنيابة -

فرنسا ليست لديها أية نية للإعتراف بجرائمها الإستعمارية في الجزائر -

مشاكل الجزائر يجب أن تحل بين الجزائريين -

محاكمة علنية للمتورطين في قضايا الفساد ابتداء من يوم غد الاثنين بمحكمة سيدي امحمد -

رئيس المجلس الشعبي الوطني يستلم التقرير السنوي حول وضع حقوق الإنسان في الجزائر -

مكافحة السيدا: دعوة إلى اليقظة الدائمة إزاء عوامل الخطر -

شركة البريد السريع تعلن عن عرض ترويجي خاص بنهاية السنة -

غاز البترول المميع وقود: الجزائر توصلت إلى تحويل 2000 مركبة في الشهر -

ترأس الجزائر لأوبك في 2020 سيمكنها من مواصلة الجهود لاستقرار سوق النفط -

تحديد هوية الإرهابي الثالث المقضى عليه في تيبازة نوفمبر الماضي -

استلام أكثر من 1.000 وحدة سكنية اجتماعية قبل نهاية السنة بالجزائر العاصمة -

رابحي يدعو مواطني الجلفة للمشاركة بقوة في رئاسيات 12 ديسمبر القادم -

السجل الوطني الخاص بتصفية الكلى: إحصاء أزيد من 23.500 حالة نهاية 2018 بالجزائر -

تصدير الإسمنت: إيرادات بأزيد من 51 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2019 -

مجلس الأمة يشارك بالأردن في ندوة برلمانية حول التمييز المبني على النوع الاجتماعي -

توفير كل الإمكانيات لتحويل مليون سيارة ل سيرغاز في آفاق 2023 -

أنترنت: اتصالات الجزائر تخفض أسعار عرضيها 4 ميغابايت و 8 ميغابايت -

رئاسيات 12 ديسمبر: إجماع على المشاركة القوية للرد على لائحة البرلمان الاوروبي -

مستحضرات التجميل: ارتفاع الإنتاج الوطني وانخفاض الاستيراد في سنة 2019 -