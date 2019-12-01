تحديد هوية الإرهابي الثالث المقضى عليه في تيبازة نوفمبر الماضي

الجزائر - تم تحديد هوية الإرهابي الثالث المقضي عليه خلال العملية التي نفذتها مفارز للجيش الوطني الشعبي في الفترة من 03 إلى 06 نوفمبر الماضي بمنطقة جبل الرياشة بلدية الداموس ( ولاية تيبازة)، حسب ما أفاد به اليوم الأحد بيــان لــوزارة الـدفـــاع الـوطـنـي.

وأوضح البيان "في إطار مكافحة الإرهاب وبعد استكمال إجراءات الخبرة العلمية، تم تحديد هوية الإرهابي الثالث المقضي عليه خلال العملية التي نفذتها مفارز للجيش الوطني الشعبي في الفترة من 03 إلى 06 نوفمبر 2019 بمنطقة جبل الرياشة، بلدية الداموس، ولاية تيبازة/ن.ع.1. يتعلق الأمر بالإرهابي المبحوث عنه +بادر راجع+ المدعو +أحمد مقصد+ الذي كان قد التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2007".

للتذكير، فإن هذه العملية "كانت قد مكنت من القضاء على ثلاثة (03) إرهابيين خطيرين وضبط أسلحة وذخائر".

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ومن جهة أخرى وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، "أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، يوم 30 نوفمبر 2019، إثر عمليات متفرقة بكل من تمنراست/ن.ع.6 وجانت/ن.ع.4، شخصين (02) وحجزت (300) غرام من مادة الديناميت ومترين (02) من الفتيل الصاعق، بالإضافة إلى معدات تفجير وشاحنة محملة بخليط الحجارة وخام الذهب، فيما ضبط حرس الحدود كيلوغراما و(100) غرام من الكيف المعالج، إثر دورية بحث وتفتيش قرب الشريط الحدودي بتلمسان/ن.ع.2".

من جهة أخرى، "أحبطت وحدات لحراس السواحل بكل من وهران وعين تموشنت/ن.ع.2 محاولات هجرة غير شرعية لـ (35) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم إنقاذ سبعة (07) آخرين إثر غرق القارب الذي كان يقلهم على بعد ميلين (02) بحريين شمال شرق بني صاف/ن.ع.2".