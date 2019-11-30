الصين تقف دائما إلى جانب الجزائر وتعارض أي تدخل أجنبي في شؤونها الداخلية

الجزائر - أكد سفير جمهورية الصين بالجزائر، لي ليانخه، اليوم السبت بالجزائر العاصمة أن بلاده تقف دائما إلى جانب الجزائر وتعارض أي تدخل أجنبي في شؤونها الداخلية، غداة إصدار البرلمان الأوروبي لائحة حول "واقع الحريات في الجزائر".

وأكد الدبلوماسي الصيني -- خلال مشاركته في عملية التشجير بحظيرة الرياح الكبرى بدالي إبراهيم بحضور وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة ووزير الثقافة بالنيابة، حسن رابحي ووزيرة البيئة والطاقات المتجددة فاطمة الزهراء زرواطي -- أن "جمهورية الصين الشعبية تقف دائما إلى جانب الجزائر وتعارض أي تدخل أجنبي في الشؤون الداخلية الجزائرية".

وأصر السيد لي ليانخه "استعداد والتزام بلاده في الوقوف مع الجزائر في السراء والضراء وبذل المزيد من الجهود لتعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات الاستراتيجية لخدمة المصالح المشتركة للبلدين والشعبين وكذا حرص جمهورية الصين الشعبية على تقوية العلاقات الثنائية مع الجزائر لتقوية وتوطيد العلاقات التاريخية الممتدة والصداقة القوية بين البلدين".

وجرت اليوم عملية تشجير بحظيرة الرياح الكبرى بدالي إبراهيم بحضور وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة ووزير الثقافة بالنيابة، حسن رابحي ووزيرة البيئة والطاقات المتجددة فاطمة الزهراء زرواطي والمدير العام لوكالة الأنباء الجزائرية، فخر الدين بلدي، وأعضاء جمعية الصداقة الجزائرية الصينية.