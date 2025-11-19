مكافحة التهريب: حجز قرابة 600 كلغ من الكيف المعالج بكل من النعامة، وهران، بشار وبسكرة

الجزائر - تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني، أمس الجمعة بكل من النعامة، وهران، بشار وبسكرة، من حجز كمية من الكيف المعالج تقدر بقرابة 600 كيلوغرام، حسب ما أورده اليوم السبت بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وجاء في البيان أنه: "في إطار مكافحة التهريب والجريمة المنظمة، حجزت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني بالنعامة / ن.ع.2، يوم 29 نوفمبر 2019، كمية من الكيف المعالج تقدر بـ 510 كيلوغرام"، مضيفا أن مفرزة أخرى للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني "أوقفت تاجر (01) مخدرات وحجزت 70 كيلوغرام و 400 غرام من الكيف المعالج بالإضافة إلى 240 قرص مهلوس بكل من وهران (الناحية العسكرية الثانية) وبشار (الناحية العسكرية الثالثة) وبسكرة (الناحية العسكرية الرابعة)".

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من جهة أخرى، أوقفت مفـارز للجيـش الوطني الشعبي بكل من باتنـة (الناحية العسكرية الخامسة) وبـرج باجي مختار (الناحية العسكرية السادسة) "أربعة (04) أشخـاص وحجزت سيارة ومبلـغا من العملـة المزورة بقيمة 1.250.000 دج و 1000 لتر من الوقود موجهة للتهريب، في حين ضبطت عناصر الدرك الوطني طائرة بدون طيار مزودة بكاميرا ببرج بوعريريج (الناحية العسكرية الخامسة)".

وفي إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي وعناصر حرس الحدود بتلمسان (الناحية العسكرية الثانية) وجانت (الناحية العسكرية الرابعة) "11 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة".