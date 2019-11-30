بن فليس يبارك من سطيف "الهبة الشعبية" ضد التدخل الأجنبي

سطيف - بارك المترشح لرئاسيات 12 ديسمبر المقبل علي بن فليس، اليوم السبت بسطيف، "الهبة الشعبية" التي شهدتها مختلف ولايات الوطن للتعبير عن رفض الجزائريين لأي تدخل أجنبي في الشأن الداخلي للبلاد.

وقال السيد بن فليس في تجمع شعبي نشطه بدار الثقافة "هواري بومدين" خلال اليوم ال14 من الحملة الإنتخابية : "أبارك هبة الشعب الجزائري الذي خرج اليوم السبت عن بكرة أبيه في كل الولايات، للتعبير عن رفضه للتدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للجزائر".

وجدد المترشح رفضه للائحة البرلمان الأوروبي بخصوص الأوضاع في الجزائر، واعتبر أنها "تدخل سافر في الشأن الداخلي"، مؤكدا أن "الأزمة يحلها الشعب ولا دخل للبرلمان الأوروبي في الشأن الجزائري".

وفي هذا الصدد، أوضح السيد بن فليس أنه جاء "برسالة أمل للجزائريين من أجل بناء دولة قوية وسياسة راشدة، مع تحسين الأوضاع المعيشية وإبعاد الفساد والمفسدين".

ودعا إلى "إكمال المسيرة التي بدأتها الثورة الشعبية منذ فبراير الماضي وقضت على العصابة بمرافقة الجيش"، مشيرا الى أن ذلك "لا يكون إلا بالذهاب للانتخابات الرئاسية التي ستفرز عن مستقبل ستتواصل فيه محاربة الفساد".

وأكد ذات المتحدث أن الجزائر "لا تشهد أزمة أمنية حاليا رغم معاناتها من أزمات في الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك بفضل إسقاط الجيش والخيرين من أبناء الشعب ضد القوى غير الدستورية التي تحالفت مع قوى أجنبية" -مثلما قال-.

واستعرض رئيس حزب طلائع الحريات محاور برنامجه الانتخابي الذي يهدف إلى "إضفاء الشرعية على مؤسسات الدولة وإعداد دستور جديد يقسم صلاحيات السلطة التنفيذية بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ويفعل الدور الرقابي للبرلمان، مع دعم المعارضة وتحرير الإعلام وضمان استقلالية القضاء".

وفي المجال الاقتصادي، التزم ذات المتحدث ب" تحسين مناخ الاستثمار و إلغاء تسييس الفعل الاقتصادي ومنع الاحتكار مع تقسيم الثروة الوطنية بالعدل على كل سكان ومناطق الوطن"، مشددا على ضرورة "محاربة البيروقراطية والرشوة من خلال رقمنة الاقتصاد".

وفي حديثه عن الأزمة الاجتماعية، وعد المترشح ب"تسوية مشاكل الطلبة بخصوص المنح والخدمات الاجتماعية"، منتقدا "الغش" الممارس في تسيير أموال الخدمات الجامعية، ودعا الى "مراجعة كل المنظومة لرفع قيمة المنحة والاعتناء بمطالب الطلبة بالتشاور مع ممثليهم".

كما تعهد السيد بن فليس من جهة أخرى بفتح ملف منحة التقاعد بعد النظر في أوضاع البلاد المالية، ملتزما ب"إعطاء حق المتقاعدين الذين أكملوا سنوات عملهم بتقاضي منحة التقاعد كاملة".

وفي سياق متصل، وعد المترشح بفتح ملف متقاعدي الجيش والمقاومين، وكذا الاهتمام بانشغالات الأسرتين الطبية والتربوية، متعهدا بإيلاء العناية الخاصة بالطبقة المتوسطة.

وبخصوص الشباب، اقترح ذات المتحدث تخفيض شرط السن لتقلد مناصب المسؤولية، ملتزما بدعم المستفيدين من قروض "أونساج" الذين تخلت الدولة عن مرافقتهم، إلى جانب "مناقشة ملف أصحاب عقود ما قبل التشغيل لإيجاد حل عاجل لهذا الملف".

ولدى تطرقه للشأن المحلي، ذكر علي بن فليس بتاريخ المنطقة الثوري، مبرزا أنها كانت بمثابة الانطلاقة الفعلية لثورة التحرير في مظاهرات 8 مايو 1945 التي سقط فيها الشهيد سعال بوزيد وهو ابن المنطقة.

كما وعد بالنظر في مطالب سكان الولاية المتعلقة بالميادين الاقتصادية والاجتماعية من خلال تشجيع الاستثمار وتنمية القطاع الفلاحي.