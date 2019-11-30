تجديد من جيبوتي موقف الجزائر في الدفاع عن حقها وحق افريقيا في التنمية

الجزائر - جدد نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، فرحات أرغيب، من جيبوتي، قناعات ومواقف الجزائر في "الدفاع عن حقها وحق الدول الافريقية في التنمية" مع دعوتها ل"اصلاح النظام الاقتصادي الدولي"، حسب ما افاد به اليوم السبت بيان للمجلس.

وعبر السيد ارغيب، خلال تدخله باسم وفد البرلمان الجزائري بغرفتيه، امس الجمعة في المؤتمر ال 42 لرؤساء البرلمانات الأعضاء في الاتحاد الافريقي بجيبوتي، عن "قناعات ومواقف الجزائر في الدفاع عن حقها وحق الدول الافريقية في التنمية مع دعوتها لإصلاح النظام الاقتصادي الدولي لجعله أكثر عدلا وإنصافا وتمكين كل الدول خاصة الدول الاقل نموا من تحصين سيادتها الاقتصادية وتعزيز مقدراتها الوطنية المادية والبشرية في ظل التضامن والتكامل بعيدا عن كل تدخل في الشؤون الداخلية أو محاولات فرض الوصاية".

وتابع قائلا أن الجزائر "تعمل بصدق واستدامة من اجل قارة آمنة ونامية من خلال شراكات جهوية ودولية تسمح بالتكامل الاقتصادي الافريقي"، مبرزا ان "الشرط الاساسي لتفعيل التنمية هو توفير الامن والاستقرار".

وذكر ذات المسؤول ان الجزائر "لم تتوان في المساهمة في تحقيق ذلك عبر مختلف الآليات التي اٌقرها التعاون والتضامن الافريقي، ومنها آليات مكافحة الارهاب والجرائم ذات الصلة عبر تطوير الاتفاقية الافريقية لمكافحة الارهاب ومبادرة دول الميدان بالساحل الافريقي والسعي دوما الى حل الازمات بالطرق السلمية وبوساطات ناجعة في بناء تصورات لحل الازمات المستعصية بمنأى عن ما يهدد وحدتها وتضامن شعوبها وفقا لمبادئ ميثاق الامم المتحدة الملزم لكل أعضاء المجموعة الدولية ومنها عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام سيادتها".

وبالمناسبة، وجه نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني نداء إلى البرلمانات الوطنية بهدف "دعم جهود الحكومات في تحقيق التضامن بين شعوب إفريقيا خدمة للأمن والسلم والاستقرار والتنمية"، مؤكدا على ضرورة "المساهمة الفعلية في بناء استراتيجية تدعم مسارات التكامل القاري وتحمي من النزاعات والكوارث والأوبئة والمجاعة والتعاون من اجل محاربة الارهاب والمخدرات والجريمة المنظمة".

ولدى تناوله الموضوع المطروح للنقاش خلال المؤتمر والمتعلق بمساهمة الشباب في ترقية الديمقراطية والأمن والقانون في الدول الافريقية وترقية اقتصاد متنوع وتحويل المنتوج القاعدي من أجل إتاحة الشغل للنساء والشباب، قال ذات المتحدث أن "التنمية التشاركية تشكل المقاربة المرجوة لمواجهة ثنائية التخلف وضعف الاستقرار في إفريقيا".

وتطرق في هذا السياق إلى "الوضع التبعي على مستوى الانتاج والتجارة الخارجية مع عدم القدرة على إنتاج البديل الاقتصادي او التمويل بالادخار الداخلي وثقل المديونية الخارجية مع ضعف الموارد البشرية الكفؤة وضعف التحكم التكنولوجي، إلى جانب ما تعرفه القارة من ازمات وتهديدات ومخاطر تشكل عناصر إضافية في صناعة التخلف وتعقيد عمليات النمو".

كما ذكر السيد أرغيب بمبادرة الاتحاد الافريقي بمقاربة شاملة للتنمية في أفاق 2063 تقوم على "الربط بين الأبعاد السياسية والمؤسساتية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية مع العمل على تحقيق اعتماد متبادل بناء بين الدول الافريقية من اجل تمكين المواطنين من حقوقهم وجعلهم الهدف الأول والغاية النهائية للتنمية".

ولم يفوت نائب رئيس المجلس فرصة المؤتمر ليؤكد بان الجزائر "ستشهد استحقاقا ديمقراطيا لانتخاب رئيس للجمهورية يتمتع بالشرعية الديمقراطية خاصة مع توفير الارضية القانونية والآليات التنظيمية التي تضمن الشفافية والنزاهة والمصداقية للانتخابات، كما أنها تضمن صون صوت وخيار المواطنين"، مشيرا الى ان ذلك "يتوافق عمليا مع الحراك السلمي الذي يهدف إلى تمتين الدولة الوطنية وبناء منطق حكم يكرس المواطنة الفاعلة كأساس للمشروعية وكمصدر للتشريع وغاية لكل السياسات العامة".