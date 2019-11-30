البرلمان الإفريقي يدين تدخل نظيره الأوروبي ويطالبه باحترام سيادة الجزائر

جيبوتي - أدان اتحاد البرلمان الافريقي، المجتمع في المؤتمر ال42 لرؤساء البرلمانات الأعضاء في الاتحاد الافريقي بجيبوتي، أمس الجمعة، تدخل البرلمان الأوروبي في الشؤون الداخلية للجزائر، معربا عن تضامنه ومساندته للمسار الانتخابي الجاري بالجزائر.

وطالب البيان الصادر في ختام أشغاله، على خلفية لائحة البرلمان الأوروبي حول الوضع في الجزائر، ب"احترام سيادة الجزائر في إدارة شؤونها الداخلية طبقا لتطلعات الشعب الجزائري"، داعيا البرلمان الاوروبي إلى "عدم التدخل مستقبلا في الشؤون الداخلية للدول الافريقية".

للإشارة، فإن وفدا برلمانيا مشتركا عن غرفتي البرلمان (مجلس الامة والمجلس الشعبي الوطني) برئاسة السيد فرحات ارغيب، نائب رئيس المجلس، قد شارك في أشغال المؤتمر الذي استمع إلى تقارير كل من رئيس اللجنة التنفيذية والأمين العام ولجنة النساء البرلمانيات وكذا التعديلات الاساسية والنظام الداخلي، إلى جانب مناقشة محورين أساسيين هما "مساهمة الشباب في ترقية الديمقراطية والأمن والقانون في الدول الافريقية" و "ترقية اقتصاد متنوع وتحويل المنتوج القاعدي من أجل إتاحة الشغل للنساء والشباب".