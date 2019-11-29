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توقيف شخص لمحاولته الالتحاق بالجماعات الارهابية ببرج بوعريريج

  أدرج يـوم : الجمعة, 29 تشرين2/نوفمبر 2019 17:04     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 7 مرات
توقيف شخص لمحاولته الالتحاق بالجماعات الارهابية ببرج بوعريريج

الجزائر - أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي،ببرج بوعريريج/ ن.ع.5، شخصا (01) لمحاولته الالتحاق بالجماعات الإرهابية ---كما أفاد به اليوم الجمعة بيان من وزارة الدفاع الوطني .

وأوضح ذات البيان أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 28 نوفمبر 2019 ببرج بوعريريج / ن.ع.5، شخصا (01) لمحاولته الإلتحاق بالجماعات الإرهابية".

واضاف ذات المصدر انه "في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة وعلى إثر عمليات متفرقة بكل من سوق أهراس وتبسة والطارف/ ن.ع.5، أحبطت عناصر حرس الحدود محاولات لتهريب كمية معتبرة من الوقود تُقدر بـ (12453) لترا.

في حين أوقفت مفرزة أخرى للجيش الوطني الشعبي وعناصر حرس الحدود بعين قزام/ ن.ع.6، (10) أشخاص وحجزت (04) سيارات رباعية الدفع و (02) جهازي اتصال عبر الأقمار الاصطناعية".

من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي وعناصر حرس الحدود بكل من تلمسان/ ن.ع.2 وعين أميناس/ ن.ع.4 وسوق أهراس /ن.ع.5، (28) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة "،كما أكده بيان الوزارة .

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توقيف شخص لمحاولته الالتحاق بالجماعات الارهابية ببرج بوعريريج
  أدرج يـوم : الجمعة, 29 تشرين2/نوفمبر 2019 17:04     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 7 مرة   شارك

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