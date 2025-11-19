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السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تتلقى 72 طلب اعتماد لصحافيين من 12 جنسية

  أدرج يـوم : الجمعة, 29 تشرين2/نوفمبر 2019 15:20     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 11 مرات
السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تتلقى 72 طلب اعتماد لصحافيين من 12 جنسية

الجزائر - أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في بيان لها اليوم الخميس أنها تلقت لحد الآن 72 طلب اعتماد لصحافيين من 12 جنسية يمثلون 38 هيئة إعلامية لتغطية الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 ديسمبر المقبل.

وأوضح البيان أنه "في إطار المهام الموكلة لها بموجب القانون العضوي رقم 19 - 07 المؤرخ في 14 سبتمبر 2019، لاسيما المادة 49 منه، وافقت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، إلى غاية 27 نوفمبر 2019، على اثنين وسبعين (72) طلب اعتماد مؤقت لصحافيين من اثني عشر (12) جنسية، يمثلون ثمانية وثلاثين (38) هيئة إعلامية أجنبية، عربية، إفريقية، أوروبية، آسيوية وأمريكية لتغطية الانتخابات الرئاسية ل 12 ديسمبر 2019".

وتواصل السلطة "تلقي طلبات الاعتماد المؤقت الصادرة عن الهيئات الإعلامية الأجنبية إلى غاية 02 ديسمبر 2019، وهو آخر أجل لإيداع هذه الطلبات على مستوى الممثليات الديبلوماسية والقنصلية الجزائرية بالخارج".

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السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تتلقى 72 طلب اعتماد لصحافيين من 12 جنسية
  أدرج يـوم : الجمعة, 29 تشرين2/نوفمبر 2019 15:20     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 11 مرة   شارك

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