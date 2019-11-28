اتحاد اوروبي: موغريني تؤكد على "الاحترام التام" لسيادة الجزائر

ستراسبورغ- اكدت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية فيديريكا موغيريني يوم الخميس على "احترام الاتحاد الاوروبي الكامل" لسيادة و استقلال الجزائر "البلد الجار و كذا الشريك السياسي و الاقتصادي".

و اوضحت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية أمام النواب الاوروبيين بستراسبورغ خلال نقاش بالبرلمان الاوروبي تطرقوا خلاله الى الوضع في الجزائر، ان "الجزائر ليس فقط بلدا جارا لكنه شريكا سياسيا و اقتصاديا و بلد صديق، كما تعتبر الجزائر بالنسبة لكثير من المواطنين الاوروبيين، بمثابة عائلة، لذلك فإننا لا نتحدث عن صديق من بين اخرين و انما نتحدث عن بلد صديق جد مقرب منا".

و يأتي تصريح السيدة موغيريني كرد فعل منها على لائحة غير ملزمة صودق عليها برفع الايدي حيث ندد فيها النواب الاوروبيون ب"التوقيفات التعسفية" في الجزائر التي تشهد مظاهرات مع دعوة الحكومة الى "ايجاد حل للازمة الحالية قائم على مسار سياسي سلمي و مفتوح".

في هذا الصدد قال النائب الاوروبي الفرنسي رفائيل غلوكسمان من اليسار, الذي كان وراء اللائحة المنتقدة و تجرأ حتى على القول في البرلمان بستراسبورغ انه "حان الوقت لنظهر باننا متضامنين مع الجزائر".