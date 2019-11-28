Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

اتحاد اوروبي: موغريني تؤكد على "الاحترام التام" لسيادة الجزائر

  أدرج يـوم : الخميس, 28 تشرين2/نوفمبر 2019 20:30     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 30 مرات
اتحاد اوروبي: موغريني تؤكد على &quot;الاحترام التام&quot; لسيادة الجزائر

ستراسبورغ- اكدت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية  فيديريكا موغيريني يوم الخميس على "احترام الاتحاد الاوروبي الكامل" لسيادة و استقلال الجزائر "البلد الجار و كذا الشريك السياسي و الاقتصادي".

و اوضحت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية أمام النواب الاوروبيين بستراسبورغ خلال نقاش بالبرلمان الاوروبي تطرقوا خلاله الى الوضع في الجزائر، ان "الجزائر ليس فقط بلدا جارا لكنه شريكا سياسيا و اقتصاديا و بلد صديق، كما تعتبر الجزائر بالنسبة لكثير من المواطنين الاوروبيين، بمثابة عائلة، لذلك فإننا لا نتحدث عن صديق من بين اخرين و انما نتحدث عن بلد صديق جد مقرب منا".

و يأتي تصريح السيدة موغيريني كرد فعل منها على لائحة غير ملزمة صودق عليها برفع الايدي حيث ندد فيها النواب الاوروبيون ب"التوقيفات التعسفية" في الجزائر التي تشهد مظاهرات مع دعوة الحكومة الى "ايجاد حل للازمة الحالية قائم على مسار سياسي سلمي و مفتوح".

في هذا الصدد قال النائب الاوروبي الفرنسي رفائيل غلوكسمان من اليسار, الذي كان وراء اللائحة المنتقدة و تجرأ حتى على القول في البرلمان بستراسبورغ انه "حان الوقت لنظهر باننا متضامنين مع الجزائر".

آخر تعديل على الخميس, 28 تشرين2/نوفمبر 2019 20:37
كلـمات مفتـاحيــة :
اتحاد اوروبي: موغريني تؤكد على "الاحترام التام" لسيادة الجزائر
  أدرج يـوم : الخميس, 28 تشرين2/نوفمبر 2019 20:30     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 30 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.11.28

اتحاد اوروبي: موغريني تؤكد على "الاحترام التام" لسيادة الجزائر

19.11.28

رئاسيات 2019: ملفا الشباب والاحتياجات الاجتماعية في صلب خطابات المترشحين

19.11.28

عين الدفلى : مسيرة دعم الفلاحين للانتخابات الرئاسية المقبلة

19.11.28

لائحة البرلمان الأوروبي : ردود فعل قوية في الجزائر

19.11.28

عماري يؤكد على ضرورة تثمين المنتجات الفلاحية المحلية

19.11.28

اعضاء مجلس الامة يصادقون بالاجماع على نص قانون المحروقات

الأكثــر قـراءة

19.11.25

الدالية تؤكد على أهمية التكفل بالمرأة في وضع صعب

19.11.25

تسجيل أكثر من 5600 حالة عنف ضد المرأة خلال الأشهر التسعة من سنة 2019

19.11.25

إفتتاح رواق الفن بأوبرا الجزائر بوعلام بسايح

19.11.25

البطولة العربية للشطرنج بمستغانم: مشاركة 45 لاعبا من 12 دولة  

19.11.25

سباحة / بطولة الجزائر بين الأندية: "الجدية والنوعية في العمل ساهمت في تغيير هرم الترتيب"

19.11.25

مجلس الأمة: إشادة بالإجراءات التي تضمنها مشروع قانون الملية ل2020