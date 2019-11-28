لائحة البرلمان الأوروبي : ردود فعل قوية في الجزائر -

عماري يؤكد على ضرورة تثمين المنتجات الفلاحية المحلية -

اعضاء مجلس الامة يصادقون بالاجماع على نص قانون المحروقات -

الجزائر تراهن على الشباب حاملي الأفكار والمشاريع لتحقيق التنمية والازدهار -

رابحي يعلن عن إجراءات استعجالية لتسريع إعادة تهيئة فندق السفير -

مجلس الأمة : المصادقة على مشروع قانون الإجراءات الجزائية -

أعضاء مجلس الأمة يصادقون بالإجماع على نص قانون المالية 2020 -

الخروج من الأزمة يستدعي مشاركة الجميع بقوة في الرئاسيات المقبلة -

الحملة الانتخابية : السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تعبر عن رفضها لاستعمال العنف -

القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي لا طموح لها سوى الحفاظ على أمن واستقرار الجزائر -

الفريق قايد صالح يشدد على أن المسيرات الشعبية تترجم النضج العالي للجزائريين بما يحاك ضد بلدهم -

المترشحون يجمعون على دعمهم و انخراطهم في السياسة الخارجية للجزائر -

رئيس الدولة يتسلم أوراق اعتماد عدد من السفراء -

إحتساب مدة الخدمة الوطنية ضمن الأقدمية للذين تم إعادة إستدعائهم: مشروع قرار وزاري مشترك بصدد الإمضاء -

مشروع إنشاء مرصد لتطوير الأداء الانتخابي وتعزيز الديمقراطية -

مسرحية راجعين ...راجعين....! أو تمسك الشباب بالعهد الذي أعطي لشهداء الثورة -

ترتيب الاتحادية الدولية لكرة القم (فيفا): المنتخب الجزائري يرتقي إلى الصف ال35 -

العراق: الاحتجاجات تشهد تطورات جديدة و السلطات تتخذ إجراءات طارئة لضبط الأمن -

أوساط سياسة تحذر من الأوضاع في لبنان و تدعو إلى تبني قاعدة التوافق الوطني للخروج من الأزمة -