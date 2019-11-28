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الخروج من الأزمة يستدعي مشاركة الجميع بقوة في الرئاسيات المقبلة

  أدرج يـوم : الخميس, 28 تشرين2/نوفمبر 2019 17:33     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 21 مرات

 الجزائر -أكد رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته طارق كور, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, أن الخروج من الأزمة الراهنة و"تدارك فراغ المؤسسات وشغورها الحالي" يستدعي المشاركة "بقوة" في رئاسيات 12 ديسمبر المقبل .

وفي كلمة له خلال افتتاح أشغال يوم دراسي حول "إعداد المشروع التمهيدي للسياسة الشاكلة للوقاية من الفساد", شدد السيد كور على أن الجزائر "بحاجة, أكثر من أي وقت مضى إلى كل أبنائها المخلصين للخروج من هذه الأزمة التي تهدد كيانها لأن فراغ المؤسسات وشغورها لا يخدم مصلحة  البلاد بل من شأنه  أن يشل نموها ويهدد أمنها واستقرارها".

كما أضاف بأنه "يستلزم في الوقت الراهن على الجميع تحكيم العقل والحكمة لقطع الطريق على المغامرين قصد الدعوة الى المشاركة في الاستحقاق الرئاسي المقبل", مذكرا بدور كافة أطياف المجتمع المدني الذي "لا يستهان به في التوعية والتحسيس من أجل "تكريس دولة المؤسسات التي لا تبنى الا باختيار الشعب لممثليه عن طريق الانتخاب".

وأعرب السيد كور عن "يقينه" بأن الجزائر ''ستنتصر بفضل شرفاء هذا الوطن كما انتصرت في كل مرة على أزماتها وتجاوزت المحن والصعوبات".

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الخروج من الأزمة يستدعي مشاركة الجميع بقوة في الرئاسيات المقبلة
  أدرج يـوم : الخميس, 28 تشرين2/نوفمبر 2019 17:33     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 21 مرة   شارك

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