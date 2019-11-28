مشروع إنشاء مرصد لتطوير الأداء الانتخابي وتعزيز الديمقراطية

الجزائر - أعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، اليوم الخميس بالجزائر عن مشروع إنشاء مرصد تطوير الأداء الانتخابي وتعزيز الديمقراطية.

وكشف السيد شرفي عن هذا المشروع لدى إشرافه على افتتاح يوم تكويني وتوجيهي لفائدة المندوبين الولائيين والبلديين للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مخصص للشرح التقني للتطبيق الإلكتروني الخاص بتسيير مجريات يوم الاقتراع الذي سينظم يوم الثاني عشر ديسمبر المقبل.

وأوضح السيد شرفي أن "مهام السلطة لا تنحصر فقط في تنظيم الانتخابات بل أيضا التفكير في وضع آليات وهياكل تسمح للشعب الجزائري بالتقدم في العمل الديمقراطي والانتخابي"، معلنا في هذا الشأن أن السلطة "قررت انشاء مرصد تطوير الأداء الانتخابي وتعزيز الديمقراطية سيشرف عليه أعضاء من السلطة".

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وأضاف أنه كلف السيد عمارة موسى رسميا لإدارة هذا المشروع، الذي اوضح بدوره في تصريح للصحافة ان هذا المرصد "سيسمح بخلق فضاء تفاعلي يطور الأداء الانتخابي والديمقراطي داخل البلاد والحوار في الخارج كما سيحرص على تقديم دراسات وأبحاث متميزة لخدمة الفعل الانتخابي مما يتناسب وطموحات الشعب ويواكب التوجهات العالمية مرتكزين أساسا على المسؤولية والعدالة واحترام الآخر".

من جهة أخرى، ذكر السيد شرفي بأن المسؤولية الأساسية التي تقع على عاتق السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات هي "المضي قدما بالجزائر وايصالها إلى بر الأمان"، مهنئا بالمناسبة الشعب الجزائري بروعة ابتكاره السياسي لما فكر بوضع مثل هذه الثروة البشرية وشكل بها السلطة وكلفها بهذه الأمانة المقدسة وهي تمكين الشعب من اختيار رئيسه بكل حرية وإدراك".

كما أكد أهمية التكوين عن بعد لكافة الفاعلين في المسار الانتخابي وذلك "تفاديا لأي تعطيل أو عراقيل يوم الاقتراع"، مشيرا إلى أن هذا النوع من التكوين عن طريق المحاضرة عن بعد سيخصص في الأيام القادمة إلى مندوبي السلطة بالخارج.