الجزائر تشارك في اجتماع اللجنة البرلمانية للبحر المتوسط الخاصة بمكافحة الإرهاب بروما يوم الجمعة

الجزائر - يشارك وفد برلماني عن مجلس الامة في اجتماع تنسيقي للجنة البرلمانية الخاصة بمكافحة الارهاب التابعة للجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط وذلك يوم غد الجمعة بروما، حسب ما اورده اليوم الخميس بيان لمجس الامة.

ويتضمن جدول اعمال المؤتمر دراسة ومناقشة عدة مواضيع من بينها تقييم التهديد الحالي للمقاتلين الارهابيين الاجانب وعائلاتهم (العودة الى الوطن المحاكمة واعادة التأهيل )ومكافحة التطرف العنيف-معالجة الاسباب الجذرية للتطرف : دور التعليم وكذا الجوانب السيبرانية للإرهاب والتهديدات الالكترونية.

ويمثل المجلس في اشغال هذا الاجتماع كل من العضوين في مجلس الامة محمد اخاموك وعبد الحليم لطرش