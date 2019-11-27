نيابة الجمهورية : التعامل مع الرسائل المجهولة لا يتم آليا لكنه ساعد على فتح "قضايا خطيرة"

الجزائر - أكد وزير العدل حافظ الأختام, بلقلسم زغماتي, يوم الاربعاء بالجزائر العاصمة, أن التعامل مع الرسائل المجهولة التي تتلقاها نيابة الجمهورية لا يتم بصفة آلية, غير أنه تم بفضل ذلك فتح "قضايا خطيرة".

وفي رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة خلال مناقشة مشروع قانون الاجراءات الجزائية, قال الوزير أن التعامل مع الرسائل المجهولة "ليس آليا" وأنها "تدرس حسب ما هو مدون فيها حالة بحالة, غير أنه تم بفضلها اكتشاف قضايا خطيرة تمس مجال المخدرات والاعتداء على المال العام والسرقة".

وبعدما لفت الانتباه الى أن الرسائل المجهولة "تتهاطل يوميا على نيابة الجمهورية", أكد السيد زغماتي أنه "ليس بهذه البساطة يمكن الأخذ بعين الاعتبار محتوى هذه الرسائل, بل يتم التعامل معها بحذر ودراستها بتمعن", مبرزا أنه في حالة ما إذا كانت الرسالة تحتوي على "معلومات منطقية", فإن وكيل الجمهورية يأمر بفتح تحقيق ابتدائي للتحري في تلك المعلومات.

وبخصوص ظاهرة الهجرة غير الشرعية, أشار السيد زغماتي الى أن "يد العدالة في هذه القضايا لا تمتد إلى الشبان الذين يريدون الذهاب إلى أوروبا بطريقة غير شرعية, والذين وصفهم ب"الضحايا", مشيرا الى أن العدالة "تهتم بالأطراف التي تقف وراء هذه الظاهرة من عصابات مهيكلة ومافيا يعيشون على بؤس هؤلاء الشبان".