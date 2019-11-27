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المترشح مهيوبي يتعهد بإصلاح المنظومة الجامعية

  أدرج يـوم : الأربعاء, 27 تشرين2/نوفمبر 2019 19:03     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 8 مرات
المترشح مهيوبي يتعهد بإصلاح المنظومة الجامعية

قسنطينة- تعهد المترشح لرئاسيات 12 ديسمبر المقبل, عز الدين ميهوبي, اليوم الاربعاء بقسنطينة, باصلاح منظومة التعليم العالي من اجل تفعيل دور الجامعة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد.

وأكد السيد ميهوبي خلال تجمع شعبي بقاعة الزينيت, على "ضرورة مراجعة المنظومة الجامعية بشكل موضوعي وعلمي, يشارك فيه جميع الاطراف المعنية من اساتذة وخبراء ونقابات من اجل صياغة تصور جديد يتماشى مع العصر ويجعل من الجامعة دافعا قويا للتنمية".

وأضاف بأن هذا الاصلاح سيسمح بتحويل الجامعة من "منتج للشهادات إلى منتج للعقول" وجعل الطالب فردا يقدم "القيمة المضافة للمجتمع".

وفي هذا الاطار, استعرض المرشح للرئاسيات عدة اجراءات من شأنها دعم البحث العلمي من بينها اعفاءات جبائية لفائدة المؤسسات الاقتصادية التي تقوم بإنشاء مخابر البحث والتطوير. كما التزم بإنشاء مدينة للابتكار تأخذ على عاتقها متابعة ومرافقة كل المبتكرين ومشاريعهم في مختلف المجالات (طب, فلاحة, الكترونيك...).

وفي المجال الاقتصادي, شدد السيد ميهوبي على ضرورة تفعيل الديبلوماسية الاقتصادية في جذب الاستثمارات وترقية الصادرات الجزائرية.

وعن مقترحاته لمعالجة مشكلة البطالة لاسيما في الوسط الشباني, لفت إلى أهمية تبني مقاربة اقتصادية وليس اجتماعية من خلال تحسين مناخ الاعمال ودعم انشاء المؤسسات وتحفيز الاستثمار. وكان التجمع مناسبة جديدة للسيد ميهوبي للتأكيد على أهمية انتخابات 12 ديسمبر المقبلة معتبرا أن حضور هذا التجمع بالآلاف يمثل "أحسن رد على المشككين في الموعد التاريخي" القادم.

وتابع مذكرا بأن "ماسينيسا وقف قبل قرون في ربوة بقسنطينة ليقول +افريقيا للافريقيين+ ونحن اليوم نقول +الجزائر للجزائريين+ لأننا اسياد في بلادنا ونرفض المزايدات". وفي نفس السياق, أكد بأن "السيادة ليست سلعة تباع في الاسواق او تستورد من الخارج بل هي تضحيات يجب الحفاظ عليها".

كما رفض السيد مهيوبي كل محاولات التطاول على الجيش الوطني الشعبي وتشويه سمعته.

 

 

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المترشح مهيوبي يتعهد بإصلاح المنظومة الجامعية
  أدرج يـوم : الأربعاء, 27 تشرين2/نوفمبر 2019 19:03     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 8 مرة   شارك

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