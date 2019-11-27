توقيف أربعة عناصر دعم للجماعات الإرهابية بكل من سطيف, وهران وبرج باجي مختار

الجزائر- أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي, إثر عمليات متفرقة بكل من سطيف ووهران وبرج باجي مختار, أربعة عناصر دعم للجماعات الإرهابية, حسب ما أفاد به اليوم الأربعاء بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه "في إطار مكافحة الإرهاب, وبفضل استغلال المعلومات, أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي, يوم 26 نوفمبر 2019, إثر عمليات متفرقة بكل من سطيف/ن.ع.5 ووهران/ن.ع.2 وبرج باجي مختار/ن.ع.6, أربعة (04) عناصر دعم للجماعات الإرهابية".

من جهة أخرى ,وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة, "تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي, بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني ومصالح الأمن الوطني بالشلف/ن.ع.1, من تفكيك شبكة إجرامية مكونة من أربعة (04) أشخاص بينهم إرهابي تائب وحجزت مسدسا (01) آليا وبندقية (01) صيد وقنبلة (01) تقليدية الصنع بالإضافة إلى أسلحة بيضاء".

وفي سياق متصل --يضيف البيان-- ضبط حرس الحدود, خلال عمليتين منفصلتين قرب الحدود بتلمسان/ن.ع.2, "اربعون (40) كيلوغراما من الكيف المعالج و5700 قرص مهلوس و100 غرام من مادة الكوكايين، فيما أوقف عناصر الدرك الوطني شخصا بحوزته 1002 وحدة من مختلف المشروبات بالوادي/ن.ع.4".

من جهة أخرى, أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وبرج باجي مختار/ن.ع.6 "أربعة (04) أشخاص وضبطت ثمانية (08) مولدات كهربائية وثلاث (03) شاحنات محملة بـ27 طن و ستة (06) قناطير من المواد الغذائية الموجهة للتهريب, فيما تم توقيف 31 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بتمنراست".