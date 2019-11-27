تنصيب السيد كراليفة محمد رئيسا مديرا عاما لجريدة الجمهورية

وهران- أشرفت الأمينة العامة لوزارة الاتصال فاطمة الزهراء الطيب زريمي يوم الأربعاء بوهران على تنصيب السيد كراليفة محمد رئيسا مديرا عاما جديدا لجريدة الجمهورية.

وقد تم تنصيب السيد كراليفة محمد على رأس جريدة "الجمهورية" العمومية خلفا للسيد بوزيان بن عاشور حيث جرى التنصيب وسط حضور صحفيي المؤسسة وطاقمها الإداري والتقني.

وفي كلمة ألقتها بالمناسبة ذكرت الأمينة العامة لوزارة الاتصال أن تعيين المسؤول الجديد لهذه الجريدة العريقة "يندرج في إطار سلسلة التغييرات التي تمس مؤسسات القطاعات لا سيما لتجديد الطاقات ومواصلة مسار تطوير القطاع".

ولفتت السيد زريمي أيضا إلى أهمية الجهود التي تبذلها الدولة في تطوير قطاع الاتصال مبرزة النصوص التي يجري إعدادها "لترقية مهن الإعلام والاتصال ولتشجيع الاحترافية ومواكبة متطلبات حرية الصحافة خدمة للمجتمع".

ودعت في سياق ذي صلة إلى الارتقاء بالأداء الإعلامي في كنف احترام أخلاقيات المهنة والسعي إلى بلوغ خدمة عمومية ذات نوعية لا سيما في مثل هذا الظرف الذي تعيشه البلاد والذي يتطلب تكاثف جميع الجهود للذود عن الوطن والحفاظ على استقراره مذكرة بأهمية دور الإعلام في إنجاح الموعد الانتخابي القادم.

ويعد السيد كراليفة من قدماء صحفيي جريدة الجمهورية أين كان يشغل قبل تعيينه الجديد رئيسا للقسم الرياضي لهذا العنوان الإعلامي العريق.