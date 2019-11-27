 المجلس الشعبي الوطني يشارك بجيبوتي في مؤتمر برلمانات الاتحاد الإفريقي واجتماع اللجنة البرلمانية لمكافحة الإرهاب بروما

الجزائر تشارك في القمة ال5 لمنتدى البلدان المصدرة للغاز الجمعة القادم بمالابو -

الفريق احمد قايد صالح في زيارة عمل وتفتيش إلى قيادة الحرس الجمهوري غدا الخميس -

محاكمة في جلسات علنية للمسؤولين المتورطين في قضايا الفساد المعروضة على العدالة -

الحظيرة الثقافية للأهقار: تعزيز المتابعة التقنية للمحافظة على التنوع البيولوجي و التراث -

جامعة ديكارت بباريس تحتضن محاضرات حول تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية -

إتحاد الجزائر وشبيبة القبائل يأملان في تحقيق إنطلاقة موفقة -

مشاركون في مؤتمر بأوسلو يبرزون مجهودات الدولة الصحراوية في مكافحة الألغام -

حوادث المرور: وفاة 2849 شخص خلال العشرة أشهر الأولى من 2019 -

اجتماع مجلس الوزراء وتطورات الحملة الانتخابية في صلب عناوين الصحافة الوطنية -

تسجيل هزة أرضية بقوة 4ر3 درجات بولاية الجزائر -

وفاة 222 أسيرا فلسطينيا داخل سجون الاحتلال منذ 1967 -

قوانين جديدة خلال 2020 لتعزيز وترقية الاستثمار في قطاع السياحة -

﻿المجلس الشعبي الوطني: تنديد بمحاولة البرلمان الأوروبي التدخل في الشؤون الداخلية للجزائر -

رئاسيات: الانشغالات الاجتماعية للمواطن في صلب تدخلات المترشحين في اليوم العاشر من الحملة الانتخابية -

بن فليس: استمرار المسيرات الشعبية ضمان للديمقراطية -

ميهوبي يعد ببرنامج خاص لتنمية الجنوب -

المترشح بلعيد يرافع من أجل اعداد مخطط وطني للسكن -

بن قرينة: سأجسد نظاما عادلا للأجور و أعمم اللغة العربية على كل الدوائر الحكومية -

سيدا: تسجيل 673 حالة جديدة من الفاتح جانفي الى غاية 30 سبتمبر 2019 -