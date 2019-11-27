 المجلس الشعبي الوطني يشارك بجيبوتي في مؤتمر برلمانات الاتحاد الإفريقي واجتماع اللجنة البرلمانية لمكافحة الإرهاب بروما

و ستستهل أشغال المؤتمر الـ 42 لرؤساء البرلمانات الأعضاء في الاتحاد الافريقي الذي ستحتضنه جيبوتي و الذي سيكون المجلس الشعبي الوطني ممثلا فيه بنائب رئيس المجلس فرحات أرغيب، بالاستماع إلى تقارير كل من رئيس اللجنة التنفيذية والأمين العام و لجنة النساء البرلمانيات وكذا التعديلات المتعلقة بالأنظمة الأساسية والنظام الداخلي.
و عقب ذلك، سيتفرغ المشاركون لمناقشة محورين أساسين هما "مساهمة الشباب في ترقية الديمقراطية والسلم والأمن ودولة القانون في الدول الافريقية"، و" ترقية اقتصاد متنوع وتحويل المنتوج القاعدي من أجل إتاحة الشغل للنساء والشباب"، يضيف المصدر ذاته.
و من جهة أخرى، يشارك النائبان، عبد المجيد دنوني وعمار موسي، الجمعة المقبل، بروما، في اجتماع تنسيقي للجنة البرلمانية الخاصة بمكافحة الإرهاب بصفتهما عضوين دائمين بالجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط التي ترعى هذا النشاط.
وستتطرق اللجنة بالتقييم لمختلف نشاطاتها من أجل تحديد مراحل العمل القادمة و ضبط الأولويات المرتبطة بهذا الموضوع بالتشاور مع الشركاء الأساسيين.
ومن جهة أخرى، سيكون السيد دنوني مدعوا للمشاركة، بصفته نائبا لرئيس الجمعية، في الاجتماع الـ 37 لمكتب الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط المقرر عقده غدا الخميس، يتابع المجلس في بيانه.