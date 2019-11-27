اجتماع مجلس الوزراء وتطورات الحملة الانتخابية في صلب عناوين الصحافة الوطنية

الجزائر - خصصت الصحف الوطنية الصادرة اليوم الأربعاء جزءا كبيرا من صفحاتها لتطورات الحملة الانتخابية التي دخلت يومها ال11 و لقرارات اجتماع مجلس الوزراء الذي جدد التأكيد على رفض الجزائر التدخل الأجنبي في شؤونها الداخلية.

وكتبت جريدة " المساء" في تعليقها على فعاليات اليوم العاشر من الحملة الانتخابية تحت عنوان " التأكيد على وحدة الشعب لصد استفزازات الخارج" بان المترشحين واصلوا استنكارهم لمحاولات البرلمان الأوروبي التدخل في الشأن الداخلي للبلاد مبرزين اهمية تحلي الشعب الجزائري بالحيطة والحذر ورص الصفوف دفاعا عن الوحدة الوطنية التي تسعى بعض الأطراف في محاولات يائسة لزعزعتها بالاستعانة بالخارج".

كما جددت اليومية تأكيد الوزير الأول نور الدين بدوي في اجتماع مجلس الوزراء على أن "ما تشهده الجزائر من تطورات ملحوظة على الساحة السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالرغم من الظرف الذي تعيشه والذي لم يثننا عن اتخاذ كل القرارات اللازمة وفتح الورشات والعمل على إنصاف فئات كبيرة من المجتمع، وهذا نابع من الدور المنوط بالدولة اتجاه مواطنيها وكذا تكريسا لدولة الحق والقانون".

وقالت "البلاد" بان المترشحين رفعوا في عاشر يوم من الحملة الانتخابية "حجم وعودهم الانتخابية" حيث دعوا مجددا الجزائريين إلى خيار الاقتراع "لإخراج البلاد من الأزمة الراهنة وتفويت الفرص على المحرضين على الوطن من خلال التدخل الأجنبي السافر في الشأن الجزائري".

كما تطرقت ذات اليومية الى اجتماع مجلس الوزراء والى كلمة رئيس الدولة عبد القادر بن صالح الذي هاجم فيها محاولات التدخل الخارجي في الشأن السياسي عشية الانتخابات الرئاسية، مشددا على ان رفض مثل هذا التدخل " مبدا متأصل في الثقافة السياسية للجزائر شعبا ومؤسسات وكل محاولات في هذا الاتجاه سيكوم لا محالة مآلها الفشل".

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ومن جهتها اعتبرت " الحياة" بان حرارة الحملة الانتخابية "ارتفعت وبدأت الرئاسيات تحظى باهتمام ومتابعة الكثرين من داخل وخارج الوطن"، مشيرة إلى أن المتابع لبعض تجمعات المترشحين للرئاسيات يلفت انتباهه زيادة الإقبال نوعا ما من قبل المواطنين على الاهتمام بما يقوله هؤلاء المترشحون بالنظر الى التطورات الحاصلة خاصة فيما تعلق بدعوتهم إلى توحيد الصفوف والذهاب الى صناديق الاقتراع باعتبار الانتخابات "المنفذ الوحيد لإخراج البلاد من المأزق الذي تعيشه".

وعلقت يومية "الشعب" في صفحتها الاولى على اليوم العاشر من الحملة الانتخابية تحت عنوان "قطعت نصف الطريق الى قصر المرادية"، فقد استعرضت في مختلف مقالاتها نشاطات وتجمعات المترشحين الخمسة الذين يواصلون مسعى إقناع المواطنين باختيار برامجهم الانتخابية التي قالوا عنها بانها تهدف الى بناء دولة قانون ومحاربة الفساد والتحذير من الشقاقات والتعهد بجمع شمل الجزائريين وكذا الى إرجاع التوازنات الاقتصادية للبلاد وتسليم المشعل للشباب...".

كما خصصت ذات الجريدة صفحتها الاولى لاجتماع مجلس الوزراء امس الثلاثاء الذي صادق على مشاريع قوانين ومراسيم رئاسية ذات الصلة على وجه الخصوص بترقية 10 مقاطعات إلى ولايات كاملة الصلاحيات في الجنوب والدعوة الى مضاعفة الجهود للتكفل اكثر بانشغالات المواطنين وتكييف التشريع المتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل" بالإضافة إلى لتأكيد على أن الجزائر "مقبلة على استحقاق انتخابي مصيري في البناء الديمقراطي".

هذا واهتمت يومية "الفجر" كذلك بما يميز الحملة الانتخابية بعد مرور 10 ايام من فعاليتها حيث كتب صاحب المقال بان المترشحين "يستعدون لامتحان اول مناظرة"، في الوقت الذي لم تفوت فيه الفرصة لتتحدث عن قرارات اجتماع الوزراء وردود فعل الطبقة السياسية والشارع الجزائري بشان رفض التدخل الخارجي في الشأن الوطني .

أما عميد الصحافة الوطنية "المجاهد" فقد اهتم أيضا باجتماع مجلس الوزراء سيما ما تعلق بقرار استحداث 10 ولايات جديدة في الجنوب، مبرزا بالمناسبة كلمة رئيس الدولة التي اكد فيها بانه "سيتم من خلال الاحتكام إلى الإرادة الشعبية عبر صناديق الاقتراع التي يتهيأ شعبنا الكريم بعد أيام قليلة للتوجه إليها بقوة وكثافة"، مشيرا أيضا إلى أن "الجميع عليه أن يفهم أن رفض التدخل الأجنبي مبدأ متأصل في الثقافة السياسية للجزائر شعبا ومؤسسات، وكل محاولة في هذا الاتجاه سيكون لا محالة مآلها الفشل".

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وفي معرض تعليق الجريدة على مجريات الحملة الانتخابية، قالت "المجاهد" ان هذه الاخيرة "تجري في اجواء حماسية وفي ظل الاحترام بين المترشحين الخمسة وبأنها تتميز لحد اليوم بالإيجابية على الرغم من تسجيل بعض المشادات، العادية خلال بعض التجمعات عبر الوطن".

وتطرقت جريدة "ليكسبريسيون" من جهتها الى قرار استحداث 10 ولايات في الجنوب على وجه الخصوص، متسائلة في احدى مقالاتها عن مصدر تمويل مثل هذا التقسيم الإداري ومؤكدة بان هذا المشروع "يعتبر من بين اقدم مطالب الهضاب العليا والجنوب الكبير وبان من بين اهم المشاكل التي قد تعترض تجسيد هذا التقسيم ترتبط أساسا بتوفير الموارد البشرية والمالية التي تحتاج اصلا اليها البلاد".

هذا واهتمت يومية "ليكو دالجي" من جهة أخرى بالحديث عن دور مؤسسة الجيش الوطني الشعبي التي قالت عنها بانها "تعمل على جميع الأصعدة ومن اجل مصلحة المواطنين والبلاد"، مذكرة في هذا السياق بالحملة الطبية التي بادرت بها وزارة الدفاع الوطني للتكفل، صحيا، بالمواطنين في المناطق النائية وبالزيارات الميدانية لرئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق قايد صالح.