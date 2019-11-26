بن فليس: "استمرار المسيرات الشعبية ضمان للديمقراطية"

ورقلة - بارك المترشح لرئاسيات 12 ديسمبر المقبل علي بن فليس، مساء يوم الثلاثاء بورقلة، استمرار المسيرات الشعبية، مؤكدا أنها "ضامن للحفاظ على الديمقراطية.. ومن يخشى الشعب عليه البقاء في بيته".

وأشاد السيد بن فليس في تجمع شعبي نشطه بدار الثقافة "مفدي زكرياء" خلال اليوم العاشر من الحملة الإنتخابية، ب"تواصل المسيرات كل يوم جمعة بسلمية"، مؤكدا أن هذا الحراك هو أكبر "ضامن للحفاظ على الديمقراطية" من خلال مراقبة عمل مؤسسات الدولة، واستطرد بالقول أنه "من يخشى الشعب فعليه أن يبقى في بيته".

ودعا المترشح الجزائريين إلى التجند من أجل "إنقاذ الجزائر من الانهيار وإرجاعها الى السكة الصحيحة"، مقترحا برنامجا استعجاليا لمواجهة الأزمة بأبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وجدد ذات المتحدث التأكيد على أن أول ملف سيفتحه بعد الرئاسيات في حال فوزه في الانتخابات، هو "مباشرة الحوار مع الرافضين للانتخابات"، مشيرا إلى أنه دخل غمار الرئاسيات للإصلاح بين الجزائريين ولم شملهم.

وفي سياق متصل، تعهد السيد بن فليس بفتح ملف القدرة الشرائية وتحسين الأوضاع المعيشية للفئات من ذوي الدخل الضعيف، وذلك "بعد الإطلاع على الوضع المالي للبلاد بصفة دقيقة".

وعبر المترشح عن رفضه "التعامل بالعصا" مع الاحتجاجات التي ترفع مطالب اجتماعية على غرار مطالب الأسرة التربوية والأسرة الطبية. كما عرج المترشح على محور في برنامجه الانتخابي مخصص لذوي الاحتياجات الخاصة، يهدف إلى "تسهيل إدماج هذه الفئة في المجتمع من خلال استحداث كتابة دولة مكلفة بشؤونهم". وشدد السيد بن فليس على أهمية تفعيل دور الرقابة ومحاسبة المسؤولين انطلاقا من التصريح بالممتلكات الشخصية لكل المسؤولين "دون استثناء".

وتحدث المترشح عن ظاهرة "الحرقة"، منتقدا اللجوء إلى "تشديد العقوبات القانونية ضد الشباب الذين فروا من الظلم والتهميش والفقر". ولدى تطرقه للشأن المحلي، نوه علي بن فليس بتاريخ الولاية الثوري ومساهمة أهل المنطقة في مظاهرات 27 فبراير 1962 في "الحفاظ على وحدة الجزائر وإفشال مخطط الاستعمار الفرنسي في فصل شمال البلاد عن جنوبها"، مشيدا ب"مواصلة النضال في فبراير 2019 لإسقاط النظام الفاسد" مثلما قال.

وفيما عبر المترشح عن رفضه لمشروع استغلال الغاز الصخري في الجنوب وحذر من آثاره السلبية، رافع من أجل تطوير قطاع الطاقة الشمسية والطاقات المتجددة وتنمية القطاع الفلاحي مع "التوزيع العادل للثروة عبر مختلف مناطق الوطن".

كما أبرز دور احتجاجات البطالين بورقلة في "كسر حاجز الخوف والتنديد بالتهميش الذي يعاني منه أبناء الجنوب وإطاراته"، مضيفا أن هذه الاحتجاجات كانت "تعبر عن انشغالات كل الشباب الجزائري".