المجلس الوطني لحقوق الانسان يدعو إلى مقاربة دولية تعالج الاسباب العميقة للهجرة السرية

الجزائر - دعا المجلس الوطني لحقوق الانسان في تقريره السنوي ل2018 حول حقوق الانسان بالجزائر, إلى تبني مقاربة دولية لمعالجة الأسباب العميقة لظاهرة الهجرة السرية لاسيما من خلال سياسات محاربة الفقر ودعم السلم.

وفي هذا التقرير الذي تسلمه أمس الاثنين رئيس الدولة عبد القادر بن صالح من رئيس المجلس بوزيد لزهاري, دعا المجلس الوطني السلطات العمومية إلى "ضرورة التواصل مع دول جنوب الصحراء من أجل إشراكهم في مجهود محاربة الهجرة السرية والاتجار بالبشر والتهريب ومساعدة هذه الدول, بالتعاون مع المنظمات الدولية والدول الاجنبية, من أجل وضع سياسات في تلك الدول لمعالجة الاسباب العميقة للهجرة وهي بالأساس الفقر والفوضى والحروب".

كما أكد المجلس في هذا الاطار على واجب كل السلطات الامنية وغيرها احترام الكرامة الانسانية للمهاجرين السريين "من خلال معاملتهم معاملة انسانية تحفظ كرامتهم مع استبعاد كل اشكال التعنيف المادي والمعنوي وتوفير خدمات الصحة والرعاية والتغذية والاقامة إلى حين اتخاذ القرار الخاص بوضعيتهم القانونية في إطار شفاف وعادل وتوفير سبل الطعن في القرارات المتعلقة بالطعن".

وفي هذا الصدد, يدعو المجلس إلى "دراسة إمكانية تسوية وضعية المهاجرين غير الشرعيين في الجزائر الذين يحتاجهم الاقتصاد الوطني", مشيرا إلى وجود عدة قطاعات كالبناء والاشغال العمومية والفلاحة والسياحة تحتاج إلى خدماتهم.

ويمكن بالتالي ان "يتحول المهاجرون السريون إلى عمال مهاجرين يسري عليهم أحكام الاتفاقية الدولية الخاصة بالعمال المهاجرين المصادق عليها من طرف الجزائر", حسب التقرير.

ودعا المجلس من جهة اخرى إلى إعادة النظر في القانون 08-11 المتعلق بشروط دخول الاجانب إلى الجزائر وإقامتهم فيها والتنقل فيها, "من أجل تحسينه وجعله متوافقا مع متطلبات حقوق الانسان خاصة فيما يتعلق بتوفير خدمات المساعدة القضائية للمهاجرين لممارسة حقهم في الطعن في قرارات الطرد بحيث تتوفر كل متطلبات المحاكمة العادلة".

وأشار التقرير إلى "الابعاد الخطيرة" التي أخذتها ظاهرة الهجرة السرية منذ 2013 من خلال بوابة الجنوب لاسيما على الحدود مع النيجر وبدرجة أقل مع مالي, مؤكدا ان السنوات الاخيرة "عرفت تحولا في نمط الهجرة نحو الجزائر من هجرة الشباب الافريقي الباحث عن عمل وعن تحسين ظروف حياتهم إلى نمط جديد يتميز بوجود مكثف وملفت للانتباه للنساء ومن بينهم الحوامل والاطفال الصغار الغير مصحوبين".

ويرجع سبب تنامي هذه الظاهرة -حسب المجلس- إلى "عدم الاستقرار الذي تعرفه المنطقة وتفشي وتطور العصابات الارهابية ونشاط شبكات تهريب المهاجرين وعصابات الاتجار بالبشر وانعدام سياسات تنمية اقتصادية واجتماعية في الدول المحاذية للجزائر والصراعات الاثنية في عدة دول افريقية فضلا عن تأثير التغيرات المناخية التي ضربت بقوة منطقة الساحل وتركت آثارا وخيمة على الفلاحة والرعي".

من جهة أخرى, ثمن المجلس الوطني لحقوق الانسان في تقريره السنوي إقرار مبدأ الدفع بعدم دستورية القوانين الذي استحدثه دستور 2016 ودخل حيز التطبيق في 7 مارس 2019 مؤكدا أنه يمثل "لبنة جديدة في تعزيز دولة القانون وترسيخ حقوق الانسان وصيانتها".

وفي هذا السياق, اعتبر ان إقرار الدفع بعدم دستورية القوانين يشكل "خطوة عملاقة تترجم الارادة القوية للدولة في تنفيذ المستجدات الاصلاحية التي جاءت لترقية حقوق الانسان وتعزيز الحريات الفردية والجماعية وتماشيا مع المستجدات التي تعرفها الانظمة القانونية في العديد من الدول التي وضعت الاطر الكفيلة لحماية الاشخاص التي تمكنهم من الدفاع عن حقوقهم أمام المؤسسات القضائية والدستورية".

ويمكن من خلال اقرار هذا المبدأ, القيام بالرقابة البعدية للقوانين التي تصدرها الدولة والنظر في مطابقتها للدستور وفقا للقانون العضوي 18-16 المؤرخ في 2 سبتمبر 2018 والذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية.