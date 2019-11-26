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إنهاء مهام المدير العام لإدارة السجون وإعادة الادماج

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 26 تشرين2/نوفمبر 2019 19:49     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 11 مرات
إنهاء مهام المدير العام لإدارة السجون وإعادة الادماج

 الجزائر-أنهى رئيس الدولة, عبد القادر بن صالح, اليوم الثلاثاء, مهام السيد مختار فليون بصفته مديرا عاما لإدارة السجون وإعادة الادماج بوزارة العدل, حسب ما افاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

و جاء في البيان "أنهى اليوم, الثلاثاء 26 نوفمبر 2019, السيد عبد القادر بن صالح, رئيس الدولة, مهام السيد مختار فليون, بصفته مديرا عاما لإدارة السجون و إعادة الإدماج بوزارة العدل".

 

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إنهاء مهام المدير العام لإدارة السجون وإعادة الادماج
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 26 تشرين2/نوفمبر 2019 19:49     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 11 مرة   شارك

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