إنهاء مهام المدير العام لإدارة السجون وإعادة الادماج

و جاء في البيان "أنهى اليوم, الثلاثاء 26 نوفمبر 2019, السيد عبد القادر بن صالح, رئيس الدولة, مهام السيد مختار فليون, بصفته مديرا عاما لإدارة السجون و إعادة الإدماج بوزارة العدل".
وكالة الأنباء الجزائرية ©
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وكالة الأنباء الجزائرية ©
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الجزائر-أنهى رئيس الدولة, عبد القادر بن صالح, اليوم الثلاثاء, مهام السيد مختار فليون بصفته مديرا عاما لإدارة السجون وإعادة الادماج بوزارة العدل, حسب ما افاد به بيان لرئاسة الجمهورية.
و جاء في البيان "أنهى اليوم, الثلاثاء 26 نوفمبر 2019, السيد عبد القادر بن صالح, رئيس الدولة, مهام السيد مختار فليون, بصفته مديرا عاما لإدارة السجون و إعادة الإدماج بوزارة العدل".