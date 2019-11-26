Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

عليوي يحذر من التدخل الأجنبي في الشأن الداخلي للجزائر

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 26 تشرين2/نوفمبر 2019 19:18     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 10 مرات

الجزائر- دعا الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين, محمد عليوي, اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, كافة الشعب الجزائري الى الالتفاف حول الجيش الشعبي الوطني, محذرا من محاولات التدخل الأجنبي  في الشأن الداخلي للبلاد.

و في كلمة ألقاها بمناسبة الذكرى الخامسة والأربعين لتأسيس الاتحاد, نوه السيد عليوي بدور الجيش كمؤسسة دستورية في حماية البلاد من كل الانحرافات, مؤكدا دعم الاتحاد لقائد أركان الجيش الشعبي الوطني، نائب وزير الدفاع الوطني, الفريق أحمد قايد صالح, واصفا اياه ب"المجاهد الكبير".

و اعتبر السيد عليوي ان الاحتفال بذكرى تأسيس الاتحاد جاء في هذه السنة في "ظروف وتفاعلات سياسية و مطالب اجتماعية ملحة لنشر الحوار الهادف والجدال الهادئ وقبول الرأي والرأي الأخر، ومجتمع تنوعت غاياته وجيل من الشباب إرتقت طموحاته، سايرها الجيش بضوابط أمن و استقرار ووحدة الجزائر".

و اكد الأمين العام لاتحاد الفلاحين الجزائريين ان الانتخابات الرئاسية ل 12 ديسمبر القادم, هي المخرج الوحيد من  الأزمة التي تعيشها الجزائر, مضيفا بأن "الاستقرار أفضل من الدمار والنظام الذي يوفر مستلزمات الغناء والتطور أفضل من الفوضى التي يكون فيها البقاء للأقوى وفقط والرابح فيها خاسر".

و أضاف قائلا : "ان خيارنا كفلاحين واضح وجلي بالنسبة للوطن, ندافع عنه بكل مكوناته. ندافع عن الفلاحة والقطاع الفلاحي عن العقار الفلاحي. ندافع على ممتلكات الفلاحين الذين وقفوا على أرضهم ونشاطهم و ذلك تغليبا للمصلحة العامة على المصالح الشخصية".

و الح السيد عليوي على ضرورة توفير شروط أساسية لتمكين المتعاملين في القطاع الفلاحي من التصدير نحو الدول الافريقية حيث ذكر بان هناك رغبة لمجموعة من الدول الإفريقية لإقامة علاقات تجارية مع الجزائر، وفتح أسواق تجارية للمنتجات الفلاحية.

 كما دعا الى ضرورة توسيع الأراضي الزراعية في كل ربوع الوطن و استصلاحها بهدف تحقيق الأمن الغذائي الى جانب الرقي بالمجالس المهنية الى نظام تعاوني منسجم.

 

كلـمات مفتـاحيــة :
عليوي يحذر من التدخل الأجنبي في الشأن الداخلي للجزائر
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 26 تشرين2/نوفمبر 2019 19:18     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 10 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.11.26

سيدا: تسجيل 673 حالة جديدة من الفاتح جانفي الى غاية 30 سبتمبر 2019

19.11.26

الصالون  الدولي ال20 للسياحة والاسفار: فرصة لإعطاء دفع قوي للوجهة السياحية الجزائرية

19.11.26

المجلس الوطني لحقوق الانسان يدعو إلى مقاربة دولية تعالج الاسباب العميقة للهجرة السرية

19.11.26

إنهاء مهام المدير العام لإدارة السجون وإعادة الادماج

19.11.26

بدوي يعرض على مجلس الوزراء حصيلة النشاط الحكومي

19.11.26

بيان اجتماع مجلس الوزراء

الأكثــر قـراءة

19.11.25

سباحة / بطولة الجزائر بين الأندية: "الجدية والنوعية في العمل ساهمت في تغيير هرم الترتيب"

19.11.25

تجارة: تعزيز التعاون الجزائري الروسي من خلال رفع العراقيل

19.11.25

المترشحون يرافعون من أجل رفع القدرة الشرائية للمواطن و يتعهدون بحماية المرأة من أشكال…

19.11.25

مجلس الأمة: إشادة بالإجراءات التي تضمنها مشروع قانون الملية ل2020

19.11.25

إفتتاح رواق الفن بأوبرا الجزائر بوعلام بسايح

19.11.25

تسجيل أكثر من 5600 حالة عنف ضد المرأة خلال الأشهر التسعة من سنة 2019