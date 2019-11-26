عليوي يحذر من التدخل الأجنبي في الشأن الداخلي للجزائر

الجزائر- دعا الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين, محمد عليوي, اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, كافة الشعب الجزائري الى الالتفاف حول الجيش الشعبي الوطني, محذرا من محاولات التدخل الأجنبي في الشأن الداخلي للبلاد.

و في كلمة ألقاها بمناسبة الذكرى الخامسة والأربعين لتأسيس الاتحاد, نوه السيد عليوي بدور الجيش كمؤسسة دستورية في حماية البلاد من كل الانحرافات, مؤكدا دعم الاتحاد لقائد أركان الجيش الشعبي الوطني، نائب وزير الدفاع الوطني, الفريق أحمد قايد صالح, واصفا اياه ب"المجاهد الكبير".

و اعتبر السيد عليوي ان الاحتفال بذكرى تأسيس الاتحاد جاء في هذه السنة في "ظروف وتفاعلات سياسية و مطالب اجتماعية ملحة لنشر الحوار الهادف والجدال الهادئ وقبول الرأي والرأي الأخر، ومجتمع تنوعت غاياته وجيل من الشباب إرتقت طموحاته، سايرها الجيش بضوابط أمن و استقرار ووحدة الجزائر". و اكد الأمين العام لاتحاد الفلاحين الجزائريين ان الانتخابات الرئاسية ل 12 ديسمبر القادم, هي المخرج الوحيد من الأزمة التي تعيشها الجزائر, مضيفا بأن "الاستقرار أفضل من الدمار والنظام الذي يوفر مستلزمات الغناء والتطور أفضل من الفوضى التي يكون فيها البقاء للأقوى وفقط والرابح فيها خاسر".

و أضاف قائلا : "ان خيارنا كفلاحين واضح وجلي بالنسبة للوطن, ندافع عنه بكل مكوناته. ندافع عن الفلاحة والقطاع الفلاحي عن العقار الفلاحي. ندافع على ممتلكات الفلاحين الذين وقفوا على أرضهم ونشاطهم و ذلك تغليبا للمصلحة العامة على المصالح الشخصية".

و الح السيد عليوي على ضرورة توفير شروط أساسية لتمكين المتعاملين في القطاع الفلاحي من التصدير نحو الدول الافريقية حيث ذكر بان هناك رغبة لمجموعة من الدول الإفريقية لإقامة علاقات تجارية مع الجزائر، وفتح أسواق تجارية للمنتجات الفلاحية.

كما دعا الى ضرورة توسيع الأراضي الزراعية في كل ربوع الوطن و استصلاحها بهدف تحقيق الأمن الغذائي الى جانب الرقي بالمجالس المهنية الى نظام تعاوني منسجم.